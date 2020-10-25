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Участники воскресного марша протеста дошли до стелы «Минск — город-герой»

25.10.2020 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Участники марша «Народный ультиматум» дошли до стелы «Минск — город-герой». Здесь голова колонны остановилась, чтобы дождаться, пока подтянутся остальные демонстранты.

Участники воскресного марша протеста дошли до стелы «Минск — город-герой»
Фото @motolkohelp

Многотысячная колонна (до 50 тысяч человек) с бело-красно-белыми флагами заняла весь проспект. Ее хвост находится в районе торгового центра Galleri Minsk.

Милиция через громкоговоритель продолжает предупреждать собравшихся об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии, сообщает БелаПАН. 

Участники воскресного марша протеста дошли до стелы «Минск — город-герой»
 
Теги: Минск
 
 
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Участники марша «Народный ультиматум» дошли до стелы «Минск — город-герой». Здесь голова колонны остановилась, чтобы дождаться, пока подтянутся остальные...
 
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