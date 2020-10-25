Участники воскресного марша протеста дошли до стелы «Минск — город-герой»

Участники марша «Народный ультиматум» дошли до стелы «Минск — город-герой». Здесь голова колонны остановилась, чтобы дождаться, пока подтянутся остальные демонстранты.



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Многотысячная колонна (до 50 тысяч человек) с бело-красно-белыми флагами заняла весь проспект. Ее хвост находится в районе торгового центра Galleri Minsk.

Милиция через громкоговоритель продолжает предупреждать собравшихся об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии, сообщает БелаПАН.



