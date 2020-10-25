Падение Гродно: «Неман» проиграл у себя дома «Славии», тренер обвиняет судейство и федерацию

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

25 октября проходят игры второго дня 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу . В Гродно случилась первая сенсация тура: «Неман» проиграл «Славии», а на послематчевой пресс-конференции главный тренер «оленей» Игорь Ковалевич критиковал федерацию и судейство. Матч проходил без зрителей.

Напомним, что вчера в Городее стало известно о том, что «Смолевичи» за три тура до финиша потеряли шанс сохранить прописку в элите . «Городея» же продолжает борьбу за выживание.

В Борисове БАТЭ уверенно обыграл «Витебск» и продолжает единолично возглавлять чемпионат. В столице минское «Динамо» обыграло «Белшину». Команда из Бобруйска продолжает занимать предпоследнее место, находясь в зоне вылета из «вышки».

За четыре тура до финиша в турнир стучится новая интрига: камбэк Бреста! Вклинятся ли «южане» в медальные разборки? А может и вовсе чемпионы замахнутся на «золото»?

Вся верхушка чемпионата в прошлом туре дружно потеряла очки. А вот Брест их набирает. От лидирующего БАТЭ «Динамо» отделяет шесть баллов. Но у брестчан есть игра в запасе, и если динамовцы не оступятся, то их станет всего три. Но вначале им надо 26 октября в столице обыграть набравший ход «Минск», который на 99% уже сохранил место в элите и теперь играет в свое удовольствие.



Брест летит! Улыбнется ли фортуна чемпиону в конце турнира? Фото: «Динамо» (Брест)

Опрос Так кто же станет чемпионом в этом году? БАТЭ 55% "Динамо-Брест" 21% "Неман" 12% "Шахтер" 10% Другой клуб 2% С этого устройства голос уже учтен 3 633 ответа

Впрочем, главные битвы впереди. Держим в уме сражение за четвертое место, дающее право сыграть в новом европейском клубном турнире — Лиге конференций УЕФА . За это бьются пять команд.

25 октября тур продолжится еще тремя встречами:

«Неман» — «Славия» — 1:2

Гродно. 25 октября. ЦСК «Неман».

Судьи: С. Гораютин, А. Филиппович, А. Яцкевич.

«Неман»: Дударь — Васильев, Легчилин, Стойкович, Слабашевич — Якимов, Забелин — По, Кадимян (Пасевич, 64) — Жуковский (к), Марушич.

«Славия»: Романюк — Жук, Мудрак, Недашковский, Тымонюк — Шевченко (к), Костров — Нар (Слюсар, 64), Тлупов (Чухлей, 75), Малькевич — Мельников (Тетте, 84).

Голы: 0:1 — Шевченко (26-п). 0:2 — Нар (35). 1:2 — Жуковский (73).

Предупреждения: Шевченко (56), Романюк (78), Чухлей (80), Жуковский (81), Костров (84).

Удаление: Легчилин (24).

Будет дополнено.

«Энергетик-БГУ» — «Шахтер» — 0:2

Матч начался.

«Рух» — «Ислочь», 17.00.

Ниже расписание оставшихся матчей.

26 октября тур завершится двумя поединками:

ФК «Минск» — «Динамо-Брест», 15.00;

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Слуцк», 17.00.





Ниже список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.

БАТЭ сыграет с «Шахтером» в Солигорске, «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.

«Неман» на выезде сыграет со «Смолевичами», в Гродно со «Слуцком» и завершит в Бресте сражением против местного «Динамо».

«Шахтер» сыграет 31 октября отложенный матч против «Белшины», в Солигорске против БАТЭ, в Бресте против «Руха» и завершит чемпионат домашней игрой против «Минска».

«Ислочь» поедет к «Руху» в Брест, дома сыграет с «Минском», отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.

«Торпедо-БелАЗ» дома примет «Слуцк», в Бресте сыграет против «Динамо», в Жодино против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.

Брестское «Динамо» съездит в Мозырь к «Славии», в столицу к «Минску», дома примет «Торпедо-БелАЗ», погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 27 53 «Неман» 27 47 «Шахтер» 25 46 «Динамо» (Минск) 27 45 «Торпедо-БелАЗ» 26 44 «Динамо» (Брест) 25 44 «Ислочь» 26 43 «Рух» 26 39 «Энергетик-БГУ» 25 35 «Витебск» 27 34 ФК «Минск» 26 34 «Славия» 25 31 ФК «Городея» 27 27 ФК «Слуцк» 25 24 «Белшина» 25 20 ФК «Смолевичи» 27 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

Партнер проекта:

