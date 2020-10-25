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Падение Гродно: «Неман» проиграл у себя дома «Славии», тренер обвиняет судейство и федерацию
Источник материала: Tut.by
25 октября проходят игры второго дня 27-го тура
Напомним, что вчера в Городее стало известно о том, что
В Борисове
За четыре тура до финиша в турнир стучится новая интрига: камбэк Бреста! Вклинятся ли «южане» в медальные разборки? А может и вовсе чемпионы замахнутся на «золото»?
Вся верхушка чемпионата в прошлом туре дружно потеряла очки. А вот Брест их набирает. От лидирующего БАТЭ «Динамо» отделяет шесть баллов. Но у брестчан есть игра в запасе, и если динамовцы не оступятся, то их станет всего три. Но вначале им надо 26 октября в столице обыграть набравший ход «Минск», который на 99% уже сохранил место в элите и теперь играет в свое удовольствие.
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Впрочем, главные битвы впереди. Держим в уме сражение за четвертое место, дающее право сыграть в новом европейском клубном турнире —
25 октября тур продолжится еще тремя встречами:
«Неман» — «Славия» — 1:2
Гродно. 25 октября. ЦСК «Неман».
Судьи: С. Гораютин, А. Филиппович, А. Яцкевич.
«Неман»: Дударь — Васильев, Легчилин, Стойкович, Слабашевич — Якимов, Забелин — По, Кадимян (Пасевич, 64) — Жуковский (к), Марушич.
«Славия»: Романюк — Жук, Мудрак, Недашковский, Тымонюк — Шевченко (к), Костров — Нар (Слюсар, 64), Тлупов (Чухлей, 75), Малькевич — Мельников (Тетте, 84).
Голы: 0:1 — Шевченко (26-п). 0:2 — Нар (35). 1:2 — Жуковский (73).
Предупреждения: Шевченко (56), Романюк (78), Чухлей (80), Жуковский (81), Костров (84).
Удаление: Легчилин (24).
Будет дополнено.
«Энергетик-БГУ» — «Шахтер» — 0:2
Матч начался.
«Рух» — «Ислочь», 17.00.
Ниже расписание оставшихся матчей.
26 октября тур завершится двумя поединками:
ФК «Минск» — «Динамо-Брест», 15.00;
«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Слуцк», 17.00.
Ниже список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.
БАТЭ сыграет с «Шахтером» в Солигорске, «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.
«Неман» на выезде сыграет со «Смолевичами», в Гродно со «Слуцком» и завершит в Бресте сражением против местного «Динамо».
«Шахтер» сыграет 31 октября отложенный матч против «Белшины», в Солигорске против БАТЭ, в Бресте против «Руха» и завершит чемпионат домашней игрой против «Минска».
«Ислочь» поедет к «Руху» в Брест, дома сыграет с «Минском», отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.
«Торпедо-БелАЗ» дома примет «Слуцк», в Бресте сыграет против «Динамо», в Жодино против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.
Брестское «Динамо» съездит в Мозырь к «Славии», в столицу к «Минску», дома примет «Торпедо-БелАЗ», погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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25 октября проходят матчи второго дня 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
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