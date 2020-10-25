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Почти как в Лондоне: в Минске завтра будет тепло и туманно

25.10.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Белорусские синоптики обещают в понедельник теплую для конца октября погоду, но предупреждают, что в стране наступил сезон туманов.

© Sputnik Галина Абрамович
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По данным синоптиков, в Беларуси на этих выходных установилась погода, которая соответствует середине сентября.

"Туман и до плюс 15 градусов ожидается в Беларуси в понедельник", – сообщили Sputnik в воскресенье в Гидромете.

По словам синоптиков, 26 октября в стране будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков, только по юго-западу пройдут кратковременные дожди.

Синоптики уточнили, что в понедельник температурный фон будет примерно такой же, до 11-15 градусов тепла в дневное время.

В Гидромете также предупредили о туманах в утренние и ночные часы.

"Сегодня видимость во время утренних туманов не превышала 500 метров, завтра туманы сохранятся", – сказали собеседники Sputnik.

Туманный Минск

© Sputnik
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Ученые подсчитали, что в среднем туманных дней в Минске больше, чем в Лондоне, потому что белорусская столица расположена почти на 220 метров выше уровня моря.

Согласно данным климатологов, самое большое число дней с туманами в Беларуси приходится на конец осени и начало зимы.

"Конец октября и ноябрь – самый туманный период в Беларуси", – сказали специалисты.

Самым туманным в Беларуси был ноябрь в 1986 году – почти 20 дней.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Белорусские климатологи подсчитали, что в белорусской столице туманных дней в году больше, чем в столице туманного Альбиона – Лондоне.
 
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