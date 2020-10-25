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Десятки тысяч белорусов вышли на марши в преддверии национальной забастовки
25.10.2020 16:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
tut.by
По традиции в Беларуси прошли воскресные марши, собравшие сопоставимое с первыми аналогичными акциями число протестующих против насилия и попрания закона белорусов.
В преддверии воскресного марша в центр Минска были стянуты силовики, и за несколько часов до предполагаемого времени сбора был ограничен доступ к мобильному интернету. Также были закрыты для посадки-высадки почти все станции первой
Но это не повлияло на протестные настроения – со всех концов Минска в центр города с 13. 30- 14. 00 начали стекаться ручейки протестующих.
В Минске колонны демонстрантов начали собираться в районе площади Свободы. Оттуда протестующие пошли в сторону стелы. К 15. 00 в ее районе, по оценкам, собралось уже свыше 100 тыс. человек. И это при том, что районные колоны только двигались по направлению к центру.
На марши вышли жители других городов. В некоторых из них – в Лиде и Гродно – прошли жесткие задержания.
Ближе к 16.00 основная часть колонны повернула на улицу Машерова и пошла в сторону улицы Богдановича.
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По традиции в Беларуси прошли воскресные марши, собравшие сопоставимое с первыми аналогичными акциями число протестующих против насилия и попрания закона...
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