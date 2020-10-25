Голова на Сурганова, хвост — на «Белой Веже». Не менее 100 тысяч человек вышли на марш

Участники воскресного марша протеста дошли до площади Бангалор и повернули на улицу Сурганова. Хвост колонны в это время только миновал ресторан «Белая вежа» на Богдановича.





Людей там так много, что они не помещаются на проезжей части и на тротуарах улицы Богдановича, поэтому некоторым приходится идти дворами.

Определить число участников марша сложно, так как колонна растянулась на километры, но, по оценкам журналистов, постоянно работающих на воскресных акциях, можно говорить о как минимум 100 тысячах, сообщает БелаПАН.

Силовики перекрыли улицу Сурганова на перекрестке с улицей Якуба Коласа.





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