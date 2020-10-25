Что ждет протестное движение, если народный ультиматум не достигнет цели

Не стоит опасаться, что те или иные просчеты станут роковыми для протестного движения. Не станут. Белорусский протест имеет солидную ценностную составляющую, ясные стратегические цели и заразительный потенциал.





Почему понадобилось сделать такой ход

Эта статья написана накануне дедлайна «народного ультиматума», и ее цель — подытожить то, что происходило с момента его объявления и предугадать его последствия.

Предъявленный 13 октября Светланой Тихановской ультиматум — это смелая и своевременная идея. Во-первых, протестное движение требовало более решительных действий. В течение двух месяцев протест был спонтанным, незапланированным и координировался преимущественно воинственными телеграм-каналами. С каждой неделей возрастал риск того, что (бо́льшая) часть протестного движения постепенно уйдет с улиц, а (меньшая) часть радикализируется и перейдет к насильственным формам сопротивления. В таком случае силовики смогли бы легко перехватить инициативу.

Во-вторых, вероятность того, что ультиматум сработает, вполне реальная. Он может сработать необязательно в точном соответствии с тем, что было запланировано (например, всеобщая забастовка вряд ли случится). Но он может сработать по ряду незапланированных способов: новая волна замешательства, паники и дезориентации внутри оплотов режима, новые ошибки со стороны властей, появление новых форм сопротивления и т.д. Все это будет иметь положительное значение для ненасильственного преодоления авторитарного режима.

Конечно, ультиматум — не безрисковый ход. В случае его провала пострадает репутация Тихановской и протестного движения, а режим на некоторое время получит пропагандистские преимущества. Но дело в том, что безрисковых вариантов здесь нет. Политическая мудрость заключается не в избегании каких-либо рисков, а в увеличении рисков для авторитарного режима путем принятия некоторых рисков для себя.

Стоит также отметить: каким бы рискам ни подвергалось демократическое движение, у него есть по крайней мере одно существенное преимущество: четкое понимание своих стратегических целей, каковыми являются свободные и справедливые выборы, разделение властей, независимость страны и современный менеджмент в области экономики.

У режима видение будущего очень туманное. Пропагандисты Лукашенко очень вдохновенно и красноречиво говорят о прошлом, особенно о преодолении «беспредела 90-х». Но когда начинают говорить о будущем, то все их риторические таланты куда-то исчезают. Они постоянно склоняют слова «диалог», «реформа», «постепенно», при этом ничего определенного невозможно понять.

Режим понесет потери в любом случае

Содержание сформулированного Тихановской ультиматума — освобождение политических заключенных, прекращение насилия и отставка потерявшего легитимацию президента — оправдано и этически, и политически. Понятна также и вторая часть ультиматума (что будет, если не…). Всеобщие забастовки и бойкот государственных услуг — это мирные, но болезненные для властей шаги. Даже если угроза оппозиции исполнится всего лишь частично, все равно это дорого обойдется режиму психологически, организационно и репутационно.

Есть ли риск того, что в ответ на попытку оппозиции реализовать свой ультиматум режим вернется к жестоким репрессиям?

Риск насилия высокой интенсивности (убийства, пытки) очень низок. Существует реальный риск репрессий средней и низкой интенсивности: увольнения с работы, лишение премий, запугивание, шантаж, выборочное лишение свободы. Несомненно, будет развернута пропагандистская кампания по дискредитации новых форм протеста и его участников.

Но внутренняя и международная солидарность, развитые коммуникационные сети и аргументативные преимущества протестного движения будут и впредь уравновешивать риски средней и низкой интенсивности.

Это будет важный опыт для сторонников перемен

Радикальных изменений после 25 октября не стоит ждать. Но вполне резонно можно ожидать, что у протестного движения появится второе дыхание и ряд новых стимулов. Каким бы ни был результат ультиматума, это будет важный опыт, скорее положительный, чем отрицательный, для дальнейшей борьбы за демократизацию Беларуси.

Осмысливая перспективы и риски протестного взрыва 2020 года, стоит обратить внимание на то, что оно не является чем-то случайным. В его основе лежат серьезные ценностные изменения, которые происходили в белорусском обществе в последние десять лет.

Уже в июле 2019 года эксперты BISS констатировали наличие в Беларуси высокого спроса на демократию. В конце июля нынешнего года, за неделю до начала выборов, автор этих строк опубликовал предварительный анализ данных 7-й волны World Values Review, который показал, что за последние десять лет белорусское общество претерпело существенные ценностные изменения в сторону автономизации человеческой личности и отхода от государственного патернализма.

Таким образом, не стоит опасаться, что те или иные просчеты (например, провал ультиматума) станут роковыми для протестного движения. Не станут. Белорусский протест имеет солидную ценностную составляющую, ясные стратегические цели и заразительный потенциал. Тот или иной «провал» может стать психологическим испытанием, но само движение он не остановит.

Перефразируя слова Нассима Талеба, сказанные в 2017-м на Деловом форуме в Минске, скажем так: ошибайтесь и идите вперед!

Петр Рудковский,

директор Белорусского института стратегических исследований (BISS)