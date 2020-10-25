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"Страхи/Ошибки". Что лучше: работать на себя или по найму?

25.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки". Что лучше: работать на себя или по найму?

В чем плюсы и минусы обоих подходов? Кому будет легче на старте, и какими качествами должен обладать предприниматель? Как побороть страх неизвестности? Что не так с советом: "преврати хобби в работу, и ты больше никогда не будешь работать"?

Вместе с практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской и клиническим психологом Григорием Мисютиным собрали в одном месте рекомендации всем, кто хоть раз задумывался о своем деле.

2:25 — как лучше: работать по найму или открыть что-то свое?

4:15 — кому точно не надо идти в бизнес и, наоборот?

13:30 — как побороть страх неизвестности?

17:30 — почему так часто заместители руководителей уходят в бизнес?

20:20 — сделать из хобби бизнес и не работать всю жизнь?

23:50 — что сказать работодателю на собеседовании, если ваши прошлые попытки открыть свое дело провалились?

29:00 — реально ли совмещать бизнес с работой по найму (и как объясниться со своим работодателем)?

31:50 — важные советы тем, кто сейчас собирается открывать или закрывать бизнес.

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Работать на кого-то плохо, это рабство, а вот открыть свое дело — правильно и хорошо. Или же нет? Предпринимательство — иллюзорная свобода. Все не так красиво, как...
 
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