Хроники белорусского кризиса: в поисках формулы национального консенсуса  

Источник материала: Sputnik Беларусь

Текущий политический кризис в Беларуси многогранен, а его внешняя и внутренняя составляющая, в свою очередь, сплетены из множества причин и интересов. Однако, если внутренние противоречия в конце концов можно разрешить за счет поиска новой формулы национального консенсуса, то геополитическая проекция белорусского кризиса особенно тревожит. С другой стороны, для разрешения внутренних противоречий нужна воля властей не только наказывать и пресекать нарушения закона, но и провести работу над ошибками, приведшую к подобной ситуации, найти развязки по наиболее проблемным вопросам.

Белорусский кризис как элемент большой игры

С большой долей вероятности можно предполагать, что Литва и Польша, занимающие наиболее агрессивную позицию в отношении Минска на международной арене, вряд ли решились бы на столь реактивные действия без поддержки более значимых субъектов, а именно Великобритании и части политикоформирующих кругов США. Абсолютно беспардонное поведение Вильнюса и Варшавы, которые фактически пытаются назначить в Беларусь своего президента в лице марионеточной фигуры Светланы Тихановской, указывает, что литовским и польским элитам от лица коллективного Запада предоставлен определенный карт-бланш на вмешательство и соответствующие гарантии, так как с точки зрения международного права подобные действия выглядят явно неадекватно.

Также представляется, что и Россия не стала бы столь демонстративно поддерживать белорусскую власть, если бы проблемы в нашей стране относились исключительно к сфере внутренней политики. Пример тому – многократные политические пертурбации в Кыргызстане, где внутренний фактор явно превалирует над внешним или даже недавняя "бескровная" революция в Армении, которую хоть и восприняли в Москве с определенной настороженностью, но все же ограничились наблюдательной позицией.

В белорусском же случае реакция РФ совершенно иная: если в сфере внутренней политики Москва не вмешивается и предоставляет возможность Минску самостоятельно разобраться в ситуации и начать диалог с обществом, вовлекая несогласных в процесс конституционной реформы, то на международной арене РФ совершенно ясно дала понять, что не допустит внешнего давления на Беларусь с целью рейдерского захвата Западом нашей страны по украинскому образцу.

Дело в том, что Республика Беларусь, входящая в Союзное государство, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, является самым близким союзником России и оппозиции не удалось ввести Москву в заблуждение заявлениями о том, что "кризис не имеет геополитической проекции", "протесты не направлены против России", многочисленными обращениями представителей т.н. "координационного совета" к Путину и пр.

И в массе своей протестующие действительно не настроены антироссийски, несмотря на наличие в их рядах активного и организованного националистического ядра, однако центры управления протестами находятся на территории стран НАТО и Украины, где действуют под полным контролем и при непосредственном участии зарубежных спецслужб. В данном случае различные блогеры-студенты из числа белорусских эмигрантов лишь дешевая приманка для легковерных граждан, а Литва и Польша – просто пугало для белорусских властей, за спиной которого скрываются истинные участники "большой игры" против России, где наша страна лишь один из театров противостояния.

Маски сброшены

Абсолютно логично в этой связи выглядит активизация в публичном пространстве главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который все чаще выступает с заявлениями на основании добытой информации о планах Запада на постсоветском пространстве, включая белорусское направление. Недавний визит Нарышкина в Минск был направлен на укрепление доверия и взаимодействия с белорусскими спецслужбами, так как в своей внешнеполитической проекции кризис в нашей стране представляет собой именно противостояние спецслужб.

Специальными методами информационно-психологического воздействия, применяя приемы манипуляции массовым сознанием, используя разведывательно-технические возможности и конспиративные каналы финансирования, противник стремится к нанесению максимального вреда сфере национальной безопасности, экономике Беларуси с целью приведения к власти лояльного правительства либо создания долгосрочной ситуации нестабильности в наиболее близком для РФ государстве.

Когда все маски оказались сброшены, а устранить Россию от белорусской проблематики не удалось, то какая-либо нужда в травоядных легендах для Москвы в принципе отпала и вот уже во время выступления на Форуме по вопросам безопасности в Киеве Тихановская "благодарит Украину за поддержку протестов" и заявляет, что "белорусскую революцию вдохновило желание украинцев сражаться за свое достоинство".

И на манеже все те же: Яценюк, Грибаускайте, Аваков, различные польские и литовские политики, за спиной которых маячат более серьезные специалисты типа француза Бернара Анри-Леви – одного из вдохновителей событий в Югославии, Ливии, Сирии, Украине, ныне присматривающего за командой Тихановской.

Таким образом, можно прогнозировать, что протест будет радикализироваться по украинскому образцу и "ультиматум" "народного президента" белорусским властям, угрозы остановить экономику направлены на то, чтобы разжечь затухающую белорусскую "революцию" с новой силой. При этом "борцы за свободу" решительно отвергают какой-либо диалог с государством по вопросу Конституции, взамен предлагают фактически ампутировать отечественную промышленность, так как совершенно очевидно, что в случае остановки предприятий и прекращения выполнения отечественными компаниями контрактных обязательств место белорусов на внешних рынках, в том числе российском, займут другие игроки.

Как организовать диалог?

Очевидно, что сам по себе общенациональный диалог – это та самая смерть Кощея цветной революции, и белорусское государство, которое, в отличие от Украины 2014 года, по-прежнему сохраняет высокую степень субъектности, способно инициировать этот процесс. Встреча президента страны с политическими оппонентами, находящимися в СИЗО КГБ по обвинению в попытке антиконституционного захвата власти и организации массовых беспорядков, подтвердила готовность на высоком уровне к самым нестандартным шагам по разрешению кризиса. Отдельным участникам встречи, выразившим согласие к продолжению диалога, была замена мера пресечения, и эти люди вышли из следственного изолятора под домашний арест либо подписку о невыезде.

Тем не менее "на местах" диалог по вопросам конституционных изменений, к сожалению, нередко проводится весьма формально, иногда в узком кругу "своих" либо "для галочки", а о самих мероприятиях общественность узнает постфактум. При этом сектор общественно-политической жизни Беларуси не ограничивается радикальной оппозицией, которая сейчас слеплена "из того, что было" на территории Литвы и Польши.

Видится целесообразным не бояться приглашать в диалоговые форматы представителей правозащитных организаций, делового сообщества, зарегистрированных политических партий, лиц, в разные годы обладавших статусом кандидатов в президенты. Конструктивный спор в пределах базовой ценностной рамки (мир в обществе и суверенитет Беларуси) приводит к взаимному обогащению информацией, снимает напряженность и недоверие.

Общество должно четко осознать, что у Беларуси всего два пути: либо тяжелый гражданский конфликт с непонятными перспективами, либо диалог о будущем и формирование нового социального договора. Однако для успешного следования по второму позитивному треку люди должны поверить в искренность намерений властей, поэтому диалог о Конституции необходимо вести максимально широко, гласно и публично, приветствовать конкуренцию мнений и идей.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции