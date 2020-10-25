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В Гродно задержадли около 100 человек . Среди них - несовершеннолетние
Источник материала: Партизан
Стало известно, что не менее 4 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет были задержаны во время марша в Гродно.
Об этом рассказала одна из девочек, которую отпустили, когда за ней приехали родители. Она сообщила, что ее жестоко задержали. Ее схватили за шею и положили лицом на асфальт. По ее словам, задержано более 100 человек,
Другой задержанный успел позвонить своей жене и сказал, что более 100 задержанных находятся в очереди Ленинского РОВД Гродно. Их телефоны конфискованы.
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Стало известно, что не менее 4 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет были задержаны во время марша в Гродно.
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