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Правозащитники: более 40 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси

25.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 40 человек уже задержаны на несанкционированных акциях протеста в Беларуси в воскресенье

Список размещен на сайте центра, он обновляется.

Согласно данным "Весны", большинство задержанных, в отличие от предыдущих воскресных акций, пока не в столице, а в регионах. Правозащитникам известно о задержаниях уже в 10 городах: Минске, Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Речице, Пинске, Лиде, Борисове, Новополоцке.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Более 40 человек уже задержаны на несанкционированных акциях протеста в Беларуси в воскресенье
 
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