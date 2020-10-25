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При пресечении акции протеста в Лиде был применен слезоточивый газ – УВД

25.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При пресечении несанкционированной акции протеста в Лиде (Гродненская обл.) был применен слезоточивый газ, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

"Подтверждаем применение слезоточивого газа в Лиде", - сказали в пресс-службе.

Там также проинформировали, что в рамках административного процесса были задержаны "несколько десятков человек".

Ранее о применении слезоточивого газа на акции протеста в Лиде и о задержаниях сообщили очевидцы.
 
 
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При пресечении несанкционированной акции протеста в Лиде (Гродненская обл.) был применен слезоточивый газ, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе УВД...
 
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