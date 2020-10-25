|
При пресечении акции протеста в Лиде был применен слезоточивый газ – УВД
Источник материала: Партизан
При пресечении несанкционированной акции протеста в Лиде (Гродненская обл.) был применен слезоточивый газ, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
"Подтверждаем применение слезоточивого газа в Лиде", - сказали в пресс-службе.
Там также проинформировали, что в рамках административного процесса были задержаны "несколько десятков человек".
Ранее о применении слезоточивого газа на акции протеста в Лиде и о задержаниях сообщили очевидцы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При пресечении несанкционированной акции протеста в Лиде (Гродненская обл.) был применен слезоточивый газ, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе УВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)