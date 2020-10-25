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"Спортсмены с народом". Белорусские атлеты приняли участие во многотысячном протестном шествии
Источник материала: Партизан
Участники Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS BY приняли участие во многотысячном протестном шествии в воскресенье, 25 октября.
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Участники Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS BY приняли участие во многотысячном протестном шествии в воскресенье, 25 октября.
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