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"Спортсмены с народом". Белорусские атлеты приняли участие во многотысячном протестном шествии

25.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участники Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS BY приняли участие во многотысячном протестном шествии в воскресенье, 25 октября.

Атлеты прошли по улицам Минска с баннером "Спортсмены с народом".
 
Теги: Минск
 
 
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Участники Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS BY приняли участие во многотысячном протестном шествии в воскресенье, 25 октября.
 
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