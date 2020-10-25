Volkswagen Caddy нового поколения поступит в продажу в ноябре

Источник материала: Onliner

Первые фотографии экстерьера Volkswagen Caddy нового поколения появились еще в феврале. В конце этой недели немцы опубликовали первые изображения салона новинки, а также рассказали подробности о комплектациях Caddy’2021. Уходящий с рынка «каблучок» был уже старым даже по меркам коммерческого сегмента — Caddy предыдущего поколения выпускался с 2003 года.





Пятое поколение Volkswagen Caddy поступит к европейским дилерам в ноябре 2020 года. Покупателям предложат версии Kombi (наиболее универсальная модификация), MPV (семейный фургончик), Cargo (грузовой) и California (кемпер). Как известно, Caddy переехал на платформу MQB последнего поколения, которая используется в том числе для Volkswagen Golf VIII. Новая архитектура позволила немцам оснастить фургон новейшими системами безопасности, включая Travel Assist.





Покупатели смогут выбрать модель со стандартной либо удлиненной колесной базой. «Жилой» кемпер Caddy California появится в следующем году, равно как и кросс-версия Caddy PanAmericana. Самая компактная версия Volkswagen Caddy будет иметь колесную базу 2755 мм (раньше было 2682 мм). Исполнение Maxi похвастается расстоянием между осями в 2970 мм. Это не только увеличит внутреннее пространство автомобиля, но и улучшит аэродинамику (коэффициент сопротивления — 0,30 вместо 0,33).





Впервые для Caddy будет предложена полностью светодиодная оптика и 18-дюймовые колесные диски. В опциях также появятся такие пункты, как бесключевой доступ, панорамная крыша и электропривод сдвижных дверей. Грузовой Volkswagen Caddy вместит 3,1 кубометра груза. Модификация Cargo Maxi станет еще вместительнее. Обещают, что зайдет два европаллета.





Пассажирский вариант MPV по умолчанию имеет пять мест. За доплату можно взять третий ряд с двумя отдельными креслами. Это касается как стандартной версии, так и LWB. Если демонтировать все сиденья, кроме передних, то объем багажника составит впечатляющие 2556 литров. Даже в 5-местном варианте грузовой отсек стандартной версии достигает 1213 литров.





Что касается двигателей, наиболее востребованным, скорее всего, будет 2-литровый дизельный вариант Volkswagen Caddy’2021. Такой мотор может развивать 75, 102 или 122 л. с. Бензиновый двигатель 1,5 TSI предложат в 114-сильном исполнении. Кроме того, будут газовая и гибридная модификации. По умолчанию «каблук» оснащается 6-МКП. Но будут и роботизированные коробки передач. Для топовых исполнений предусмотрен полный привод 4Motion AWD.











