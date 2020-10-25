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Volkswagen Caddy нового поколения поступит в продажу в ноябре

25.10.2020 17:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первые фотографии экстерьера Volkswagen Caddy нового поколения появились еще в феврале. В конце этой недели немцы опубликовали первые изображения салона новинки, а также рассказали подробности о комплектациях Caddy’2021. Уходящий с рынка «каблучок» был уже старым даже по меркам коммерческого сегмента — Caddy предыдущего поколения выпускался с 2003 года.

Volkswagen Caddy нового поколения поступит в продажу в ноябре

Пятое поколение Volkswagen Caddy поступит к европейским дилерам в ноябре 2020 года. Покупателям предложат версии Kombi (наиболее универсальная модификация), MPV (семейный фургончик), Cargo (грузовой) и California (кемпер). Как известно, Caddy переехал на платформу MQB последнего поколения, которая используется в том числе для Volkswagen Golf VIII. Новая архитектура позволила немцам оснастить фургон новейшими системами безопасности, включая Travel Assist.

Volkswagen Caddy нового поколения поступит в продажу в ноябре

Покупатели смогут выбрать модель со стандартной либо удлиненной колесной базой. «Жилой» кемпер Caddy California появится в следующем году, равно как и кросс-версия Caddy PanAmericana. Самая компактная версия Volkswagen Caddy будет иметь колесную базу 2755 мм (раньше было 2682 мм). Исполнение Maxi похвастается расстоянием между осями в 2970 мм. Это не только увеличит внутреннее пространство автомобиля, но и улучшит аэродинамику (коэффициент сопротивления — 0,30 вместо 0,33).

Volkswagen Caddy нового поколения поступит в продажу в ноябре

Впервые для Caddy будет предложена полностью светодиодная оптика и 18-дюймовые колесные диски. В опциях также появятся такие пункты, как бесключевой доступ, панорамная крыша и электропривод сдвижных дверей. Грузовой Volkswagen Caddy вместит 3,1 кубометра груза. Модификация Cargo Maxi станет еще вместительнее. Обещают, что зайдет два европаллета.

Volkswagen Caddy нового поколения поступит в продажу в ноябре

Пассажирский вариант MPV по умолчанию имеет пять мест. За доплату можно взять третий ряд с двумя отдельными креслами. Это касается как стандартной версии, так и LWB. Если демонтировать все сиденья, кроме передних, то объем багажника составит впечатляющие 2556 литров. Даже в 5-местном варианте грузовой отсек стандартной версии достигает 1213 литров.

Volkswagen Caddy нового поколения поступит в продажу в ноябре

Что касается двигателей, наиболее востребованным, скорее всего, будет 2-литровый дизельный вариант Volkswagen Caddy’2021. Такой мотор может развивать 75, 102 или 122 л. с. Бензиновый двигатель 1,5 TSI предложат в 114-сильном исполнении. Кроме того, будут газовая и гибридная модификации. По умолчанию «каблук» оснащается 6-МКП. Но будут и роботизированные коробки передач. Для топовых исполнений предусмотрен полный привод 4Motion AWD.

Volkswagen Caddy нового поколения поступит в продажу в ноябре
Volkswagen Caddy нового поколения поступит в продажу в ноябре
Volkswagen Caddy нового поколения поступит в продажу в ноябре

 
 
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Первые фотографии экстерьера Volkswagen Caddy нового поколения появились еще в феврале. В конце этой недели немцы опубликовали первые изображения салона новинки, а также...
 
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