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В Гомеле задержано около полутора десятков человек
Источник материала: Навiны
В Гомеле, где местные жители сегодня пытались повести акцию протеста, задержано около полутора десятков человек.
Как сообщает
Первоначально на площадке возле цирка задержали двух женщин, а также местного активиста Владимира Непомнящих.
На перекрестке с улицей Ирининской задержали двух женщин, в том числе одну 1947 года рождения.
Спустя некоторое время еще минимум шесть человек были задержаны на площадке у цирка, в том числе 21-летний Олег Германович, сын гомельских журналистов. Он шел по Советской на встречу с друзьями.
Возле Центрального РОВД милиция задержала двух женщин-волонтеров. Они обычно дежурят около РОВД, где записывают данные задержанных и информируют их родственников.
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В Гомеле, где местные жители сегодня пытались повести акцию протеста, задержано около полутора десятков человек.
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