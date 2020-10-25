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В Гомеле задержано около полутора десятков человек

25.10.2020 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гомеле, где местные жители сегодня пытались повести акцию протеста, задержано около полутора десятков человек.

В Гомеле задержано около полутора десятков человек

Как сообщает БелаПАН, силовики не дали людям собраться, чтобы принять участие в очередной воскресной акции. На улице Советской находились сотрудники милиции и ОМОНа, которые произвольно задерживали прохожих, у которых даже не было никакой символики.

Первоначально на площадке возле цирка задержали двух женщин, а также местного активиста Владимира Непомнящих.

На перекрестке с улицей Ирининской задержали двух женщин, в том числе одну 1947 года рождения.

Спустя некоторое время еще минимум шесть человек были задержаны на площадке у цирка, в том числе 21-летний Олег Германович, сын гомельских журналистов. Он шел по Советской на встречу с друзьями.

Возле Центрального РОВД милиция задержала двух женщин-волонтеров. Они обычно дежурят около РОВД, где записывают данные задержанных и информируют их родственников.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле, где местные жители сегодня пытались повести акцию протеста, задержано около полутора десятков человек.
 
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