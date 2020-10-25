Участники марша вернулись на Бангалор

Постояв некоторое время напротив кордона силовиков, участники марша повернули назад и вернулись к парку Дружбы Народов, куда к этому времени подошли другие демонстранты.





По информации очевидца, в момент, когда протестующие дошли до кордона, силовики разогнали примерно сотню человек, собравшихся на улице Якуба Коласа и подошедших к ним сзади. Информации о задержаниях пока нет, отмечает БелаПАН.

Также силовики не пропустили через кордон машину скорой помощи, которая ехала с мигалками. Автомобилю пришлось развернуться и искать объездной путь.