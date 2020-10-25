Задержан лидер «Альтернативы» Олег Корбан. В его квартире прошел обыск

В Минске задержан лидер общественной организации «Альтернатива» (зарегистрирована в Латвии) Олег Корбан, сообщила в «Фейсбуке» его жена Ольга Бурневич.





По ее словам, в их квартире силовики сегодня провели обыск, изъяли всю технику и мобильные телефоны, бело-красно-белый флаг и другие вещи.

«Вкратце: Олег пошел выгуливать собак, а вернулся уже в сопровождении десяти человек в балаклавах и двух понятых. Мужа увезли в 12:40 в неизвестном направлении», — сообщила Бурневич.

Она не знает, по какому делу проведен обыск и изъятие техники и мобильных телефонов.