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Задержан лидер «Альтернативы» Олег Корбан. В его квартире прошел обыск

25.10.2020 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске задержан лидер общественной организации «Альтернатива» (зарегистрирована в Латвии) Олег Корбан, сообщила в «Фейсбуке» его жена Ольга Бурневич.

Задержан лидер «Альтернативы» Олег Корбан. В его квартире прошел обыск

По ее словам, в их квартире силовики сегодня провели обыск, изъяли всю технику и мобильные телефоны, бело-красно-белый флаг и другие вещи.

«Вкратце: Олег пошел выгуливать собак, а вернулся уже в сопровождении десяти человек в балаклавах и двух понятых. Мужа увезли в 12:40 в неизвестном направлении», — сообщила Бурневич.

Она не знает, по какому делу проведен обыск и изъятие техники и мобильных телефонов.

 

Фото alternativaby.net

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержан лидер общественной организации «Альтернатива» (зарегистрирована в Латвии) Олег Корбан, сообщила в «Фейсбуке» его жена Ольга Бурневич.
 
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