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Тоже протест: активистка Femen задрала юбку в присутствии четы Зеленских на избирательном участке

25.10.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство в отношении активистки движения Femen, которая обнажилась в воскресенье возле избирательного участка в Киеве, где голосовал президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской.


фото РИА Новости 

"На активистку Femen составлен административный протокол по ст.173 Кодекса об админнарушениях", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции Украины в воскресенье.

Санкция по ст.173 Кодекса об административных правонарушениях - штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев, или административный арест до пятнадцати суток.

В воскресенье, в день голосования на местных выборах активистка женского движения пыталась попасть на избирательный участок в Киеве, где голосовал президент. Девушка выскочила из скопления собравшихся возле участка людей, когда туда заходил глава государства с супругой. Она подняла вверх юбку, на внутренней стороне которой было написано "Zexist". На нее достаточно быстро среагировали сотрудники государственной охраны и правоохранители, пишет interfax.by
 
 
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Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство в отношении активистки движения Femen, которая обнажилась в воскресенье возле избирательного...
 
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