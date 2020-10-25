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"Не хадзі ты, дзядзька багаты, дзе галота ідзе". Корреспонденту БТ во время марша плюнули в лицо

25.10.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неизвестный мужчина плюнул в лицо корреспонденту "Беларусь 1" Александру Хоровцу. Произошло это в начале очередного марша в Минске.


Александр Хоровец во время акции протеста 25 октября 2020 года / кадр из видео "Радыё Свабода"

Хоровец попытался рассказать о митингах, но его тут же окружили люди и он начали кричать "Позор!". Очевидно, он уже привык к этому: протестующие узнают телевизионного пропагандиста и часто говорят ему все, что о нём думают.

Накануне Хоровец пожаловался, что его преследуют: он получает оскорбления в соцсетях, а кто-то написал на заборе "Позор гаду Хоровцу".

Хоровец работает на БТ 9 лет. До конца лета 2020 года он в основном писал о сельском хозяйстве, региональных вопросах и любил "армейские" темы. После выборов начал освещать политические темы, переводит Еврорадио
 
Теги: Минск
 
 
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Неизвестный мужчина плюнул в лицо корреспонденту "Беларусь 1" Александру Хоровцу. Произошло это в начале очередного марша в Минске.
 
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