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Возле Центрального РУВД силовики применяют светошумовые гранаты, начались задержания

25.10.2020 18:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Колонна демонстрантов, шедшая по улице Орловской ко Дворцу независимости, остановилась перед кордоном силовиков, выстроившимся за мостом над Свислочью.

Постояв минут десять, основная часть демонстрантов начала расходиться через парк на берегу реки. В это время по Орловской из центра подъехали микроавтобусы и автозаки, поэтому протестующие вернулись на проезжую часть и колонной начали движение в обратном направлении. Микроавтобусы и автозаки развернулись и уехали.

Возле здания Центрального РУВД, где также концентрировались силовики, начали взрываться светошумовые гранаты. Корреспондент БелаПАН слышал звон разбитого стекла. Начались задержания.

 
 
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Колонна демонстрантов, шедшая по улице Орловской ко Дворцу независимости, остановилась перед кордоном силовиков, выстроившимся за мостом над Свислочью.
 
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