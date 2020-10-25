Участники воскресного марша пришли ко Дворцу независимости

С площади Бангалор основная часть протестующих — десятки тысяч человек — двинулась по улице Орловской в сторону Дворца независимости.





Незначительная часть участников марша разделилась на два потока — одни пошли в сторону Зеленого Луга, другие — на Немигу.

Периметр у Дворца независимости перекрыт силовиками. Улица Орловская на подъезде к резиденции Лукашенко заблокирована спецтехникой, в том числе на дороге стоят несколько БТР.

Колонна подошла вплотную к кордону, стоящему у моста через Свислочь.

Как сообщает TUT.by, один из демонстрантов подошел к силовикам, его попытались задержать — люди его отбили. Завязалась небольшая потасовка. После человек в балаклаве, который стоял на «Рубеже», дважды выстрелил в воздух, а после направил оружие на демонстрантов. Сейчас ситуация успокоилась.

За 200 метров до этого, проходя мимо здания УВД Центрального района, протестующие скандировали «Выпускай!», «Караева под суд!», «Трибунал!».

Здание РУВД находится на перекрестке улицы Орловской и Старовиленского тракта. По обеим сторонам тракта стоят микроавтобусы с силовиками в штатском, со стороны РУВД — автозаки.