ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники воскресного марша пришли ко Дворцу независимости

25.10.2020 18:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

С площади Бангалор основная часть протестующих — десятки тысяч человек — двинулась по улице Орловской в сторону Дворца независимости.

Участники воскресного марша пришли ко Дворцу независимости

Незначительная часть участников марша разделилась на два потока — одни пошли в сторону Зеленого Луга, другие — на Немигу.

Периметр у Дворца независимости перекрыт силовиками. Улица Орловская на подъезде к резиденции Лукашенко заблокирована спецтехникой, в том числе на дороге стоят несколько БТР.

Колонна подошла вплотную к кордону, стоящему у моста через Свислочь.

Как сообщает TUT.by, один из демонстрантов подошел к силовикам, его попытались задержать — люди его отбили. Завязалась небольшая потасовка. После человек в балаклаве, который стоял на «Рубеже», дважды выстрелил в воздух, а после направил оружие на демонстрантов. Сейчас ситуация успокоилась.

За 200 метров до этого, проходя мимо здания УВД Центрального района, протестующие скандировали «Выпускай!», «Караева под суд!», «Трибунал!».

Здание РУВД находится на перекрестке улицы Орловской и Старовиленского тракта. По обеим сторонам тракта стоят микроавтобусы с силовиками в штатском, со стороны РУВД — автозаки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С площади Бангалор основная часть протестующих — десятки тысяч человек — двинулась по улице Орловской в сторону Дворца независимости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тоже протест: активистка Femen задрала юбку в присутствии четы Зеленских на избирательном участке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.10.2020
Mir24.TV Belarus
25.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика