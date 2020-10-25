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Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко в финале турнира в Остраве

25.10.2020 18:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Свой седьмой турнир в одиночном разряде выиграла белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга).

Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко в финале турнира в Остраве

25 октября в финале теннисного турнира в чешской Остраве Соболенко обыграла еще одну белорусскую теннисистку Викторию Азаренко (14) — 6:2, 6:2.

Накануне Азаренко почувствовала себя плохо, но все же вышла на матч. Во втором сете игра неоднократно прерывалась на медицинский тайм-аут, медики пытались помочь Азаренко оперативно улучшить самочувствие, но эти меры эффекта не имели. Виктория все же доиграла матч и поздравила Соболенко с победой.

До финала турнира в Остраве Соболенко и Азаренко встречались дважды, и оба раза на US Open. В 2019-м году выиграла Соболенко, в 2020-м — Азаренко.

 

 

Фото WTA

 
 
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Свой седьмой турнир в одиночном разряде выиграла белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга).
 
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