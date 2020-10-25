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Стало известно, сколько заработал Хабиб за бой с Гэйджи
Источник материала: Tut.by
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за поединок с Джастином Гэйджи получил 3 миллиона 90 тысяч долларов,
Гэйджи пополнил банковский счет на 630 тысяч долларов.
Напомним, россиянин Хабиб Нурмагомедов
Для Хабиба эта победа стала 29-й в 29 боях в ММА. Он в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Гэйджи проиграл в третий раз за 25 боев.
«Хочу сказать, что сегодняшний бой был последним для меня. Единственное, чего я хотел — быть первым вне зависимости от весовой категории. Думаю, я этого заслужил: 29 побед и ни одного поражения», —
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Сумма с шестью нулями.
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