ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, сколько заработал Хабиб за бой с Гэйджи

25.10.2020 18:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за поединок с Джастином Гэйджи получил 3 миллиона 90 тысяч долларов, сообщает sports.ru.


Фото: Reuters

Гэйджи пополнил банковский счет на 630 тысяч долларов.

Напомним, россиянин Хабиб Нурмагомедов выиграл в главном бою UFC 254 у американца Джастина Гэйджи удушающим приемом треугольником во втором раунде.

Для Хабиба эта победа стала 29-й в 29 боях в ММА. Он в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Гэйджи проиграл в третий раз за 25 боев.

«Хочу сказать, что сегодняшний бой был последним для меня. Единственное, чего я хотел — быть первым вне зависимости от весовой категории. Думаю, я этого заслужил: 29 побед и ни одного поражения», — сказал Хабиб после поединка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Участники воскресного марша пришли ко Дворцу независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.10.2020
Mir24.TV Belarus
25.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика