Стало известно, сколько заработал Хабиб за бой с Гэйджи

Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за поединок с Джастином Гэйджи получил 3 миллиона 90 тысяч долларов, сообщает sports.ru.



Фото: Reuters

Гэйджи пополнил банковский счет на 630 тысяч долларов.

Напомним, россиянин Хабиб Нурмагомедов выиграл в главном бою UFC 254 у американца Джастина Гэйджи удушающим приемом треугольником во втором раунде.

Для Хабиба эта победа стала 29-й в 29 боях в ММА. Он в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Гэйджи проиграл в третий раз за 25 боев.

«Хочу сказать, что сегодняшний бой был последним для меня. Единственное, чего я хотел — быть первым вне зависимости от весовой категории. Думаю, я этого заслужил: 29 побед и ни одного поражения», — сказал Хабиб после поединка.