Таким «дешевым» доллар не был последние 2 месяца. Какие курсы валют сейчас в обменниках

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на протяжении этой недели снижался. «Дешевле», чем сейчас, американская валюта не была курсы валют установили обменники">последние два месяца. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют сейчас установили банки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,59 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,541 рубля (МТБанк), 2,543 рубля (РРБ-Банк, Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,534 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,06 рубля, а ниже всего — в РРБ-Банке — 3,008 рубля, в МТБанке — 3,011 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank и РРБ-Банке — 2,996 рубля.