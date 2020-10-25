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Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в первом в истории белорусском финале

25.10.2020 18:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый белорусский финал в истории женского тенниса состоялся в чешской Остраве. Виктория Азаренко (14 WTA) сразилась с Ариной Соболенко (12 WTA).


Фото: twitter.com/FedCup

Белоруски побеждали на соревнованиях различного уровня, включая турниры Большого шлема. Но никогда еще до сегодняшнего дня сразу две спортсменки не разыгрывали белорусский одиночный финал.

Сильнее оказалась Арина Соболенко — она довольно легко победила соотечественницу в двух сетах — 6:2, 6:2. Матч продолжался всего один час и четыре минуты.

Арина и Виктория играли между собой дважды, причем оба раза на US Open. В первом круге розыгрыша-2019 сильнее оказалась Соболенко — 3:6, 6:3, 6:4, а через год на тех же кортах во втором раунде победительницей стала уже Азаренко — 6:1, 6:3.

На пути к этому финалу Виктория обыграла Марию Саккари из Греции, Барбару Крейчикову из Чехии и Элиз Мертенс из Бельгии.

Ее соперница Арина дважды была близка к вылету из турнира. Во втором раунде она в третьем сете уступала Кори Гауфф со счетом 2:5, а в четвертьфинале проигрывала испанке Саре Соррибес-Тормо — 0:6, 0:4, но затем выиграла 12 геймов подряд.

 
 
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