Глеб Павловский объяснил, почему в Беларуси образовалось двоевластие









– Ультиматум – это не просто прием, это материализация той силы, которая реально есть у протестующих.





Дело в том, что в Беларуси сложилось двоевластие. Со стороны может показаться: какое же это двоевластие, если одни на улице, а вторые в президентском дворце, – считает он.





По мнению российского эксперта, у протестного движения в Беларуси есть реальная сила, а ультиматум – это способ эту силу реализовать.





– Это может не получиться быстро, но все эти два с половиной месяца многие в России всхлипывали, сострадая мирному характеру действий. Но сейчас ультиматум Тихановской, хотя это опять же мирный ультиматум, собрал в реальный политический кулак энергию протеста, – отмечает Павловский.









Кроме того, в Беларуси оформились многочисленные дворовые структуры, которых еще не было в августе:





– И сейчас это реальная сила. Я не знаю, есть ли что-то подобное на заводах, ведь на больших предприятиях это вопрос еще и к менеджменту – готовы ли они примкнуть. Это серьезный вопрос, ответа на который мы пока не знаем.





Глеб Павловский отмечает, что на протест в Беларуси работают как материальные, так и внешнеполитические факторы.





цитирует gazetaby.com – Это белорусская экономика, которая сейчас в страшном состоянии. И это не может тянуться долго. Путин тоже не может слишком долго ждать – особенно с учетом выборов в США, горячей точки, к которой мы приближаемся. Ведь в случае победы Байдена, может образоваться действительно опасный союз американских и европейских сил, направленный против Кремля,gazetaby.com





Тогда Беларусь вполне может превратиться в «плацдарм перетягивания», на что Путин не хочет идти, так как ему нечем тянуть, слишком дорого, – говорит политтехнолог.



