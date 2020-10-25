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Блогер Максим Кац сделал трибьют революции в Беларуси

25.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Всего за несколько месяцев белорусы загнали Лукашенко в тупик, из которого он не смог выйти. Сегодня мы вспомним, как народ Беларуси все это время рапсшатывал диктатора, и продолжим прокладывать путь к свободе», - сказал он в аннотации к видео.

 
 
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«Всего за несколько месяцев белорусы загнали Лукашенко в тупик, из которого он не смог выйти. Сегодня мы вспомним, как народ Беларуси все это время рапсшатывал...
 
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