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Блогер Максим Кац сделал трибьют революции в Беларуси
Источник материала: Партизан
«Всего за несколько месяцев белорусы загнали Лукашенко в тупик, из которого он не смог выйти. Сегодня мы вспомним, как народ Беларуси все это время рапсшатывал диктатора, и продолжим прокладывать путь к свободе», - сказал он в аннотации к видео.
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«Всего за несколько месяцев белорусы загнали Лукашенко в тупик, из которого он не смог выйти. Сегодня мы вспомним, как народ Беларуси все это время рапсшатывал...
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