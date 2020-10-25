Жесткий разгон в Минске. Фото и видео (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодняшний марш в Минске практически весь день проходил без серьезных стычек протестующих с силовиками. Несмотря на раннее перекрытие улиц, отключение интернета и фактически парализованный метрополитен, тысячи людей сумели собраться и пройтись по районам Минска. Толпа несколько раз натыкалась на кордоны милиции и меняла свой маршрут, порой даже буквально разворачиваясь.

Ближе к вечеру в Минске прошел довольно жесткий разгон протестующих. Были слышны хлопки и видны многочисленные вспышки. МВД подтвердило применение спецсредств.

На улице Орловской многие свидетели сообщают о громких хлопках и вспышках, похожих на светошумовые гранаты. Многочисленные видеоролики подтверждают это. Свет от спецсредств был виден за несколько километров от места действия.

— Да, действительно, в районе РУВД Центрального района милиция применила спецсредства для предотвращения нападения на сотрудников правоохранительных органов и сдерживания напора протестующих. Что это были за средства, мы сможем сказать лишь завтра, — сообщили Onliner в пресс-службе МВД.

На своем сайте «РИА Новости» опубликовало фотографии задержаний.











