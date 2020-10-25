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В Бресте задержано не менее 40 человек

25.10.2020 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бресте 25 октября на акции протеста задержано не менее 40 человек, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

В Бресте задержано не менее 40 человек

Около 15:30 в центре города на пешеходной улице Советской собралось более пятисот человек. Они колонной ходили по улице и скандировали «Жыве Беларусь!», «Отпускай!», «Верым, можам, пераможам!», «Это наш город!», «Брест, выходи!», «Забастовка!», «Минск, мы с тобой!». Около 17:50 демонстранты разошлись.

В микрорайонах города люди с бело-красно-белыми флагами выстраивались в цепи солидарности.

«Больше всего задержаний было на улице Советской. Силовики также хватали сторонников перемен в других районах города. Среди задержанных сегодня исполняющая обязанности председателя независимого профсоюза РЭП Зинаида Михнюк, а также несколько активистов этого профсоюза», — отметил правозащитник.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Бресте 25 октября на акции протеста задержано не менее 40 человек, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.
 
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