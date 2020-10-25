Силовики проводят зачистку во дворах на улице Орловская

В прилегающих к улице Орловской дворах возле Центрального РУВД силовики проводят зачистку, сообщает БелаПАН.





Перед этим для разгона демонстрантов, двигавшихся от моста над Свислочью перед Дворцом независимости (там был устроен кордон) в сторону площади Бангалор, были применены светошумовые гранаты и резиновые пули.

На улице Червякова было замечено порядка десяти автозаков и несколько микроавтобусов с силовиками.

Помимо района улицы Орловской взрывы слышны также в районе улиц Якуба Коласа и Калинина.

Одиночные взрывы и дым, вероятно, от светошумовых гранат. Близлежащие дворы патрулируют силовики. По-прежнему много спецтехники на пересечении Якуба Коласа и Сурганова, где примерно полтора часа назад преградили путь колонне демонстрантов к проспекту Независимости, сообщил БелаПАН очевидец.