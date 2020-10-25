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Силовики проводят зачистку во дворах на улице Орловская

25.10.2020 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В прилегающих к улице Орловской дворах возле Центрального РУВД силовики проводят зачистку, сообщает БелаПАН.

Силовики проводят зачистку во дворах на улице Орловская

Перед этим для разгона демонстрантов, двигавшихся от моста над Свислочью перед Дворцом независимости (там был устроен кордон) в сторону площади Бангалор, были применены светошумовые гранаты и резиновые пули.

На улице Червякова было замечено порядка десяти автозаков и несколько микроавтобусов с силовиками.

Помимо района улицы Орловской взрывы слышны также в районе улиц Якуба Коласа и Калинина.

Одиночные взрывы и дым, вероятно, от светошумовых гранат. Близлежащие дворы патрулируют силовики. По-прежнему много спецтехники на пересечении Якуба Коласа и Сурганова, где примерно полтора часа назад преградили путь колонне демонстрантов к проспекту Независимости, сообщил БелаПАН очевидец.

 
 
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В прилегающих к улице Орловской дворах возле Центрального РУВД силовики проводят зачистку, сообщает БелаПАН.
 
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