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Мы все умрем. Отключение Рунета
25.10.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Должен ли интернет в России быть бесплатным? Что случится с бизнесом при переходе на 5G? Слежка через камеры и микрофоны - миф или реальность? Что будет, если интернет в России полностью заблокируют? Разобраться в теме помог Сергей Гребенников - директор Регионального общественного центра интернет-технологий.
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Русский язык – второй по популярности в интернете, Рунет насчитывает более 15 млн сайтов. От Рунета зависят работа и жизнь миллионов людей.
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