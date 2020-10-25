Последний бой. Сколько заработал Хабиб за бой с Гэйджи









пишет sport.tut.by Его соперник Гэйджи пополнил банковский счет на 630 тысяч долларов,sport.tut.by





Для Хабиба эта победа стала 29-й в 29 боях в ММА. Он в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Гэйджи проиграл в третий раз за 25 боев



