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Последний бой. Сколько заработал Хабиб за бой с Гэйджи
Источник материала: Партизан
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за поединок с Джастином Гэйджи получил 3 миллиона 90 тысяч долларов, сообщает sports.ru.
Его соперник Гэйджи пополнил банковский счет на 630 тысяч долларов,
Для Хабиба эта победа стала 29-й в 29 боях в ММА. Он в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Гэйджи проиграл в третий раз за 25 боев
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за поединок с Джастином Гэйджи получил 3 миллиона 90 тысяч долларов, сообщает sports.ru.
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