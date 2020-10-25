Крупный банк предупредил, что не будет обслуживать физлиц в первой половине дня 26 октября

Источник материала: Tut.by

Белагропромбанк предупредил , что в первой половине дня 26 октября не будет обслуживать физлиц в своих подразделениях. Речь идет про все отделения по всей стране. При этом онлайн-операции, в том числе через мобильное приложение, будут доступны, уточнили в контакт-центре.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«В связи с проведением технических работ 26.10.2020 с 08.00 до 14.00 будет отсутствовать возможность обслуживания физических лиц в подразделениях банка, — уточнили в банке. — В случае досрочного завершения технических работ подразделения банка будут открыты ранее указанного времени». В банке предложили совершить все важные операции заранее.

В контакт-центре банка подтвердили, что это связано с техническими работами, другие причины не указали.

Ранее сообщалось , что одна из языковых школ переносит занятия с понедельника из-за опасения насчет «вероятных проблем в передвижении по городу, сложностей в работе городского транспорта в центре, ограничений в подаче мобильного интернета в Минске».