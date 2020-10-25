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Видеофакт: как скорую пропускают протестующие и как это делают силовики (видео)

25.10.2020 21:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня во время марша в Минске протестующие несколько раз пропускали автомобили скорой помощи, которые двигались по перекрытым людьми улицам. Выглядит это действительно эффектно: море из сотен митингующих послушно расступается в стороны — и белый микроавтобус с красными полосами спокойно проезжает сквозь толпу. К слову, когда машина медиков уперлась в кордон силовиков, ей пришлось разворачиваться. 

Ниже — ролик, по которому можно оценить, как коллективный разум способен обеспечить беспрепятственный проезд машины: скорой даже не пришлось останавливаться. Подобная самоорганизация не впервые наблюдается на протестах в Минске. Несколько раз протестующие начинали самостоятельно регулировать перекрестки, которые оказались в эпицентре протестного движения.

В сети появилось видео (ниже) ситуации, когда автомобиль скорой помощи уперся в кордон силовиков. Сложно сказать, что именно произошло дальше, но водителю пришлось разворачиваться и ехать обратно по встречке. Слышно, что у скорой работала сирена.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня во время марша в Минске протестующие несколько раз пропускали автомобили скорой помощи, которые двигались по перекрытым людьми улицам. Выглядит это...
 
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