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Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями
Источник материала: Навiны
25 октября в Беларуси вновь прошла массовая протестная акция — уже 11-е воскресенье подряд белорусы выходят, чтобы выразить свой протест против режима Лукашенко и защищающих его силовиков.
По оценкам журналистов, работавших на акции, в Минске марш собрал не менее 100 тысяч человек, а в пиковые моменты число участников приближалось к 200 тысячам.
Кроме того, это был один из самых «громких» маршей: многие его участники пришли со свистками и гуделками, металлической посудой, пластиковыми бутылками, в которых звенели разные предметы.
Сегодняшняя акция носила название «Народный ультиматум». 25 октября — последний день, когда режим мог выполнить
В противном случае лидер белорусской мирной революции призвала уже в понедельник начать всеобщую забастовку и акции ненасильственного сопротивления.
Сегодняшний марш не имел четкого маршрута. Его главной задачей было показать, что протесты не сдуваются, как заявляют по государственному телевидению.
В конце концов, участники марша по улице Орловской попытались подойти к Дворцу независимости. Подходы к резиденции Лукашенко были перекрыты. В районе перекреста со Старовиленским трактом, где расположено РУВД Центрального района, силовики начали разгон колонны участников мирного протеста.
Против демонстрантов были использованы светошумовые гранаты и резиновые пули. По неофициальной информации, есть пострадавшие. Затем мобильные группы силовиков в экипировке и в штатском проводили зачистку дворов.
Спецсредства для разгона участников протестной акции также использовали на улицах Якуба Коласа и Калинина.
В МВД заявили, что спецсредства были применены после того, как протестующие попытались нападать на сотрудников правоохранительных органов, однако эту информацию опровергают видеокадры с места события.
По предварительной информации правозащитников, в Минске задержано более тридцати человек.
Фото Ольги Шукайло и Андрея Шавлюго
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25 октября в Беларуси вновь прошла массовая протестная акция — уже 11-е воскресенье подряд белорусы выходят, чтобы выразить свой протест против режима Лукашенко и...
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