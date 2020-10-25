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Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

25.10.2020 21:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

25 октября в Беларуси вновь прошла массовая протестная акция — уже 11-е воскресенье подряд белорусы выходят, чтобы выразить свой протест против режима Лукашенко и защищающих его силовиков.

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

По оценкам журналистов, работавших на акции, в Минске марш собрал не менее 100 тысяч человек, а в пиковые моменты число участников приближалось к 200 тысячам.

Кроме того, это был один из самых «громких» маршей: многие его участники пришли со свистками и гуделками, металлической посудой, пластиковыми бутылками, в которых звенели разные предметы.

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Сегодняшняя акция носила название «Народный ультиматум». 25 октября — последний день, когда режим мог выполнить условия ультиматума, выдвинутого Светланой Тихановской.

В противном случае лидер белорусской мирной революции призвала уже в понедельник начать всеобщую забастовку и акции ненасильственного сопротивления.

Сегодняшний марш не имел четкого маршрута. Его главной задачей было показать, что протесты не сдуваются, как заявляют по государственному телевидению.

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

В конце концов, участники марша по улице Орловской попытались подойти к Дворцу независимости. Подходы к резиденции Лукашенко были перекрыты. В районе перекреста со Старовиленским трактом, где расположено РУВД Центрального района, силовики начали разгон колонны участников мирного протеста.

Против демонстрантов были использованы светошумовые гранаты и резиновые пули. По неофициальной информации, есть пострадавшие. Затем мобильные группы силовиков в экипировке и в штатском проводили зачистку дворов.

Спецсредства для разгона участников протестной акции также использовали на улицах Якуба Коласа и Калинина.

В МВД заявили, что спецсредства были применены после того, как протестующие попытались нападать на сотрудников правоохранительных органов, однако эту информацию опровергают видеокадры с места события.

По предварительной информации правозащитников, в Минске задержано более тридцати человек.

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

 

 

Фото Ольги Шукайло и Андрея Шавлюго

 
Теги: Минск
 
 
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25 октября в Беларуси вновь прошла массовая протестная акция — уже 11-е воскресенье подряд белорусы выходят, чтобы выразить свой протест против режима Лукашенко и...
 
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