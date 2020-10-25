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Отделения Белагропромбанка не будут работать 26 октября

25.10.2020 22:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«В связи с проведением технических работ 26.10.2020 с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать возможность обслуживания физических лиц в подразделениях банка» говорится в сообщении банка.

Белагропромбанк является одним из системообразующих банков страны. Собственный капитал и уставный фонд составляют 37,8% и 44,1% в сумме от всей банковской системы страны. В нем обслуживаются около 1,7 млн физлиц и более 30 тыс. компаний.

Что в итоге?

Напомним, на 26 октября в Беларуси назначена общенациональная забастовка. Основные требования протестующих остаются неизменными с начала августовских протестов: отставка Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и проведение новых выборов президента Беларуси.

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Отделения Белагропромбанка будут закрыты для физлиц 26 октября с 8.00 до 14.00. Об этом сообщает сайт банка.
 
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