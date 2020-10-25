ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

АТН: протестующие кидали в милицию камни. Разбиты стекла в здании РУВД

25.10.2020 22:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

После завершения марша в Минске Telegram-канал Белтелерадиокомпании (АТН) опубликовал несколько видеороликов и сообщил, что протестующие кидали камни в здание РУВД Центрального района. 

Кроме того, в одном из опубликованных роликов видно, как митингующие движутся в сторону силовиков, светят в их сторону лазерными указками и что-то бросают.

Напомним, по версии МВД, именно возле РУВД Центрального района Минска силовики применили спецсредства, чтобы «сдержать напор протестующих». На улице Орловской сегодня был один из самых жестких разгонов за последние недели.

Кроме того, в вечернем эфире «Беларусь 1» выступил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. Видео с его обращением опубликовало агентство БЕЛТА.

«Сегодня в столицу съехались более агрессивные и активные протестующие. Цель их была одна — занять центр города Минска, а если сказать точно, то именно проспект Независимости со всеми его площадями. Однако замыслам протестующих сбыться не удалось. Сотрудники органов внутренних дел держали все под контролем, и толпа протестующих не зашла на территорию проспекта Независимости», — сказал Иван Кубраков.

Также он добавил: «С наступлением темноты протестующие пошли в спальные районы, начали забрасывать камнями административные здания. Также напали на Центральное РУВД города Минска. Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали именно на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в спальных районах возле улицы Нововиленской. Всего задержано около 120 человек. При пресечении противоправных действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время в Центральном РУВД повреждены стекла, на месте работает следственно-оперативная группа. Действиям протестующих будет дана правовая оценка».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После завершения марша в Минске Telegram-канал Белтелерадиокомпании (АТН) опубликовал несколько видеороликов и сообщил, что протестующие кидали камни в здание РУВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отделения Белагропромбанка не будут работать 26 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.10.2020
Mir24.TV Belarus
25.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика