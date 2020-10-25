АТН: протестующие кидали в милицию камни. Разбиты стекла в здании РУВД

Источник материала: Onliner

После завершения марша в Минске Telegram-канал Белтелерадиокомпании (АТН) опубликовал несколько видеороликов и сообщил, что протестующие кидали камни в здание РУВД Центрального района.

Кроме того, в одном из опубликованных роликов видно, как митингующие движутся в сторону силовиков, светят в их сторону лазерными указками и что-то бросают.

Напомним, по версии МВД, именно возле РУВД Центрального района Минска силовики применили спецсредства, чтобы «сдержать напор протестующих». На улице Орловской сегодня был один из самых жестких разгонов за последние недели.

Кроме того, в вечернем эфире «Беларусь 1» выступил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. Видео с его обращением опубликовало агентство БЕЛТА .

«Сегодня в столицу съехались более агрессивные и активные протестующие. Цель их была одна — занять центр города Минска, а если сказать точно, то именно проспект Независимости со всеми его площадями. Однако замыслам протестующих сбыться не удалось. Сотрудники органов внутренних дел держали все под контролем, и толпа протестующих не зашла на территорию проспекта Независимости», — сказал Иван Кубраков.

Также он добавил: «С наступлением темноты протестующие пошли в спальные районы, начали забрасывать камнями административные здания. Также напали на Центральное РУВД города Минска. Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали именно на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в спальных районах возле улицы Нововиленской. Всего задержано около 120 человек. При пресечении противоправных действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время в Центральном РУВД повреждены стекла, на месте работает следственно-оперативная группа. Действиям протестующих будет дана правовая оценка».