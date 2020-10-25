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«Мы прятались от светошумовых гранат». В квартиру на Орловской ворвались силовики и жестко задержали протестующих (видео)

26.10.2020 06:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Финал воскресного митинга в Минске не обошелся без жестких разгонов и задержаний. По версии ГУВД, спровоцировали милицию именно протестующие, которые бросали камни и занимались бесчинствами. Как бы то ни было, в сети пока обсуждают другие факты. Резонансным стало видео, на котором силовики врываются в одну из квартир на Орловской, где жильцы прятали протестующих. 18-летняя девушка, находившаяся в этот момент в квартире, сняла происходящее на видео.


Onliner поговорил с женщиной, которая загородила дорогу силовикам и умоляла не задерживать мужчин.

— Мы с мужем убегали от светошумовых гранат, — рассказывает Елена. — Сначала забежали в одну из двух- или трехэтажек на Орловской, а потом оказались в этой квартире. Мужа я там уже не видела, и состояние было шоковое настолько, что плохо помню подробности. Кажется, в квартиру набилось человек 20 протестующих, но хозяева не успели закрыть дверь перед силовиками. Вошли двое мужчин с резиновыми палками.

Что было потом — запечатлено на видео. Один из силовиков в гражданской одежде и бронежилете потребовал: «Мужики, выходим». После этого несколько мужчин выбежали из квартиры с руками за головой. Елена, лежащая на полу перед силовиком, попросила его уйти: «Пожалуйста, не надо, я мама четверых сыновей». — «Я тебя не трону. Отошла!» — сказал он в ответ и, указывая резиновой палкой на парня, оставшегося в квартире, заявил: «Я заберу его с болью или без боли». Затем переступил через женщину, подошел к парню, крикнул «Вставай!» и ударил дубинкой. Женщины начали кричать. На этом крике видео заканчивается.

Елена утверждает, что после этих криков закончился и хоррор: силовики ушли из квартиры, больше никого с собой не забрав.

— Когда они вышли из квартиры, я начала звать мужа, но его уже не было. Телефон был недоступен. Позже он позвонил из Первомайского РУВД, а сейчас его увезли на Окрестина. Я даже не видела, как его задерживают. Девочки почему-то благодарили меня, а я не могла понять, за что. А теперь я понимаю, что у меня за спиной осталось много мужчин, которых не забрали. Даже того, которого ударили палкой.

Статья будет дополнена, как только Onliner получит комментарий МВД о случившемся.

 
Теги: Минск
 
 
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Финал воскресного митинга в Минске не обошелся без жестких разгонов и задержаний. По версии ГУВД, спровоцировали милицию именно протестующие, которые бросали...
 
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