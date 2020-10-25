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Воскресный марш с высоты птичьего полета

26.10.2020 06:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в полдень казалось, что впервые с начала протестных движений в Беларуси воскресный марш в Минске не состоится. Слишком много оказалось палок в колесах митингующих: рано отключенный интернет, закрытие 12 станций метро, отсутствие четкого маршрута, большое количество силовиков в центре... Но ближе к двум часам дня стало понятно, что пара сотен минчан все же прогуляются по городу. А ближе к трем количество протестующих действительно удивило: к стеле направились тысячи людей. 

Мы не будем пытаться назвать точное количество участников сегодняшнего марша. Вы сами можете оценить масштаб воскресного протеста по красивому видео, снятому с дрона.

Напомним, река из людей протекла сегодня по проспекту Победителей, затем свернула на Машерова. Далее, покружив в районе «Белой вежи», протестующие направились к площади Бангалор, а под вечер оказались на улице Орловской.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в полдень казалось, что впервые с начала протестных движений в Беларуси воскресный марш в Минске не состоится. Слишком много оказалось палок в колесах...
 
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