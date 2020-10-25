Тихановская: режим снова показал, что насилие — единственное, на что он способен

«Белорусы сегодня показали режиму, что мирный протест — это постоянная созидательная сила», — заявила Светлана Тихановская, комментируя сегодняшний марш протеста в Минске.





«Мы готовы давать слово и отвечать за него. Белорусы заявили Народный Ультиматум, и численность сегодняшнего марша в его честь — главное подтверждение, что воля народа работает и она неоспорима», — цитирует Тихановскую ее телеграм-канал .

По мнению политика, режим сегодня снова показал, что насилие — единственное, на что он способен.

«Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит, этот режим не достоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть», — считает Тихановская.

«Поэтому завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — заявила бывший кандидат в президенты.