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Тихановская: режим снова показал, что насилие — единственное, на что он способен

26.10.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Белорусы сегодня показали режиму, что мирный протест — это постоянная созидательная сила», — заявила Светлана Тихановская, комментируя сегодняшний марш протеста в Минске.

Тихановская: режим снова показал, что насилие — единственное, на что он способен

«Мы готовы давать слово и отвечать за него. Белорусы заявили Народный Ультиматум, и численность сегодняшнего марша в его честь — главное подтверждение, что воля народа работает и она неоспорима», — цитирует Тихановскую ее телеграм-канал.

По мнению политика, режим сегодня снова показал, что насилие — единственное, на что он способен.

«Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит, этот режим не достоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть», — считает Тихановская.

«Поэтому завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — заявила бывший кандидат в президенты.

Как сообщал БелаПАН, силовики начали разгон демонстрантов возле перекрестка улицы Орловской и Старовиленского тракта, используя резиновые пули и светошумовые гранаты. Спецсредства применялись рядом с РНПЦ «Мать и дитя».

 
Теги: Минск
 
 
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«Белорусы сегодня показали режиму, что мирный протест — это постоянная созидательная сила», — заявила Светлана Тихановская, комментируя сегодняшний марш...
 
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