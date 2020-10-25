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Ультиматум Тихановской усилил протест, Лукашенко попал в клещи
Источник материала: Навiны
25 октября в Минске снова гремело, как на войне. Это когда в районе Орловской силовики принялись разгонять светошумовыми гранатами
Эта воскресная акция оказалась, по-видимому, самой массовой после 30 августа, когда белорусы
И надо думать, что мобилизующим фактором стал нашумевший
Поддавливают и Москва, и Вашингтон
На этой неделе два сильных внешних игрока — Россия и США — настойчиво потеребили Лукашенко. 22 октября прилетел директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который демонстративно
Также Нарышкин муссировал тему
В общем, очевидны две вещи: Москва а) не в восторге от дуболомных методов белорусских властей в контексте сурового внутриполитического кризиса и б) настаивает на более-менее пристойном (а не совсем уж пародийном, как сейчас) диалоге об изменении Конституции и на новых президентских выборах после ее принятия (причем, как можно понять, на выборах без Лукашенко).
Мы не знаем, что ответил Лукашенко Нарышкину. А вот позвонившего 24 октября госсекретаря США Майка Помпео белорусский вождь пытался уверить, что все окей. По сообщениям госСМИ, он «рассказал собеседнику о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси».
Да уж, куда активней. Вождь даже в СИЗО КГБ ради этого
Еще зажигательнее выглядел диалог в это воскресенье — силовики ответили вышедшему на улицы народу на языке гранат (спасибо, что не боевых) и пуль (пока только резиновых).
Вообще
Позже пресс-служба внешнеполитического ведомства США
Политических придется понемногу выпускать
Шкляров (который, похоже, просто попал под раздачу, приехав на родину в неудачное время, когда власти лихорадочно выискивали забугорных кукловодов), как известно, еще до этого звонка из Госдепа был вызволен из СИЗО, а потом даже избавлен от домашнего ареста.
Это был, надо думать, не случайный прилив гуманизма. По поводу освобождения Шклярова Вашингтон вел речь еще раньше. Так что этого бедолагу репрессивная машина режима, вероятно, будет вынуждена окончательно выпустить из своих железных лап уже вскоре.
Также, по логике вещей, должен
Давно ли Лукашенко
А что поделаешь, если и Москва прижала, и
Простора для маневра у вождя все меньше
Как видим, в плане геополитическом белорусский вождь попал в клещи: с одной стороны уже ощутимо дергает Кремль, недовольный очередными вывертами скользкого партнера, с другой — поддавливает Запад, который не может поступиться принципами.
По логике, Минск сейчас снова попытается (похоже, уже пытается) сыграть на противоречиях между центрами силы. Но веры окончательно запутавшемуся в показаниях белорусскому начальству нет ни на западе, ни на востоке. Внешние игроки будут прессинговать, настаивать на выполнении обещаний.
Вдобавок не ослабевает внутреннее давление в белорусском политическом котле, а экономические перспективы все печальнее.
Ультиматум Тихановской вряд ли сразу будет реализован в полной мере, но он, с одной стороны,
Лукашенко хочет показаться крутым: вот вы ультиматум выставили, на Вашингтон надеетесь, а я вам все равно устрою жесть. Но обстоятельства таковы, что вождю режима придется лавировать, уступать, при том что простора для маневра будет оставаться все меньше.
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Он пытается показаться крутым, демонстрирует жесть, но…
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