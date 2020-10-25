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Тихановская: 26 октября начнется общенациональная забастовка
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская обвинила режим Лукашенко в насилии и объявила о начале общенациональной забастовки.
«Режим сегодня снова показал беларусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов – это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть», - заявила Тихановская.
«Поэтому завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность», - подчеркнула она.
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Светлана Тихановская обвинила режим Лукашенко в насилии и объявила о начале общенациональной забастовки.
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