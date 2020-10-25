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Глава ГУВД Минска рассказал о зловещем плане протестующих без единого доказательства
Источник материала: АФН
Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков заявил, что протестующие приехали в Минск на воскресную акцию протеста, чтобы "занять центр".
"Сегодня в столицу съехались более агрессивные и активные протестующие. Цель у них была одна - занять центр Минска", - сказал Кубраков в эфире зомбоящика ("Беларусь 1").
Он утончил, что «захватчики» нацеливались на проспект Независимости со всеми его площадями. Однако, замыслу протестующих противостояли правоохранители.
"Сотрудники органов внутренних дел держали все под контролем и толпа протестующих не зашла на территорию проспекта Независимости", - заявил он (цитата
Кубраков сказал, что в дальнейшем будут приняты все меры по пресечению противоправных действий протестующих.
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Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков заявил, что протестующие приехали в Минск на воскресную акцию протеста, чтобы "занять центр".
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