ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начальник ГУВД Минска сообщил о 120 задержанных

26.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Два сотрудника органов внутренних дел пострадали во время пресечения противоправных действий протестующих в воскресенье в Минске, заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

"При пресечении противоправных действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел. В Центральном РУВД разбиты стекла", - заявил Кубраков. Видео с его комментарием разместило госагентство БелТА в своём телеграм-канале. Но с разбитыми онами надо разбираться - они могли "пострадать" из-за светошумовых гранат, которые применяли сотрудники милиции. 

"Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали именно на Центральное РУВД. А также те, кто устроил бесчинства в спальных районах, в районе улицы Нововиленской. Всего задержано около 120 человек",- сказал Кубрков. .
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два сотрудника органов внутренних дел пострадали во время пресечения противоправных действий протестующих в воскресенье в Минске, заявил начальник ГУВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская: 26 октября начнется общенациональная забастовка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика