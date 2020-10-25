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Как прошел Марш народного ультиматума в Минске – видео
26.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Марш народного ультиматума прошел в Минске. Митингующие начали собираться примерно в 14 часов в центре города, откуда колонна двинулась в сторону стелы "Минск – город-герой".
© Sputnik / Виктор Толочко
От стелы колонна отправилась по проспекту Машерова и далее по улице Богдановича к площади Бангалор. Оттуда они повернули в сторону проспекта Независимости, но дорогу им преградили сотрудники правоохранительных органов. Митингующие не пошли на столкновение и отправились обратно к площади Бангалор. Здесь колонна разделилась: часть протестующих отправилась в сторону улицы Богдановича и начала расходиться, другая прошла по улице Орловской в направлении Дворца Независимости.
Недалеко от Дворца Независимости протестующим дорогу снова преградил кордон милиции. Участники акции собрались расходиться, но произошли столкновения с силовиками. В отношении участников протеста были применены спецсредства, среди которых светошумовые гранаты и резиновые пули.
По данным МВД, участники марша
В столице
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