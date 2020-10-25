Как прошел Марш народного ультиматума в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Марш народного ультиматума прошел в Минске. Митингующие начали собираться примерно в 14 часов в центре города, откуда колонна двинулась в сторону стелы "Минск – город-герой".

От стелы колонна отправилась по проспекту Машерова и далее по улице Богдановича к площади Бангалор. Оттуда они повернули в сторону проспекта Независимости, но дорогу им преградили сотрудники правоохранительных органов. Митингующие не пошли на столкновение и отправились обратно к площади Бангалор. Здесь колонна разделилась: часть протестующих отправилась в сторону улицы Богдановича и начала расходиться, другая прошла по улице Орловской в направлении Дворца Независимости.

Недалеко от Дворца Независимости протестующим дорогу снова преградил кордон милиции. Участники акции собрались расходиться, но произошли столкновения с силовиками. В отношении участников протеста были применены спецсредства, среди которых светошумовые гранаты и резиновые пули.

По данным МВД, участники марша бросали бутылки и камни в центральное РУВД на Орловской улице. Столкновения произошли недалеко от этого места.

В столице задержаны , по данным МВД, более 120 протестующих. Назвать точное количество задержанных и оценить массовость воскресного марша в министерстве пообещали в понедельник. Смотрите на видео, как это было.