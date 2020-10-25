ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как прошел Марш народного ультиматума в Минске – видео

26.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Марш народного ультиматума прошел в Минске. Митингующие начали собираться примерно в 14 часов в центре города, откуда колонна двинулась в сторону стелы "Минск – город-герой".

© Sputnik / Виктор Толочко
Спецсредства и задержания: как прошли акции в Минске и регионах

От стелы колонна отправилась по проспекту Машерова и далее по улице Богдановича к площади Бангалор. Оттуда они повернули в сторону проспекта Независимости, но дорогу им преградили сотрудники правоохранительных органов. Митингующие не пошли на столкновение и отправились обратно к площади Бангалор. Здесь колонна разделилась: часть протестующих отправилась в сторону улицы Богдановича и начала расходиться, другая прошла по улице Орловской в направлении Дворца Независимости.

Недалеко от Дворца Независимости протестующим дорогу снова преградил кордон милиции. Участники акции собрались расходиться, но произошли столкновения с силовиками. В отношении участников протеста были применены спецсредства, среди которых светошумовые гранаты и резиновые пули.

По данным МВД, участники марша бросали бутылки и камни в центральное РУВД на Орловской улице. Столкновения произошли недалеко от этого места.

В столице задержаны, по данным МВД, более 120 протестующих. Назвать точное количество задержанных и оценить массовость воскресного марша в министерстве пообещали в понедельник. Смотрите на видео, как это было.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марш прошел в последний день ультиматума, который объявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Находясь за границей, она призвала всех...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начальник ГУВД Минска сообщил о 120 задержанных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика