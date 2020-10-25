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Снова очереди: выезда из Беларуси вечером в воскресенье ждут более 1200 фур
26.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт - Sputnik. Внушительные очереди из большегрузов скопились на границе Беларуси и Евросоюза.
© Photo : Из личного архива Антона Бычковского
Наибольшие проблемы с выездом уже традиционно на границе с Литвой: по данным Государственного пограничного комитета, там скопилось более 850 машин. Больше всего фур – 280 – ждут выезда в пункте пропуска "Каменный Лог", чуть меньше – 240 – в "Беняконях". В "Привалке" в очередях на выезд стоят 170 большегрузов, в "Котловке" – 160.
На границе с Латвией мнее напряженно: в пункте пропуска "Григоровщшина" стоят более 70 машин, в "Урбанах" – свыше 80.
Выезда в Польшу в общей сложности ждут почти 300 большегрузов: в "Брузгах" – более 140, в "Берестовице" – более 90, в "Козловичах" – более 60.
Напомним, в минувший понедельник ситуацию с очередями на границе
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Наибольшие проблемы с выездом уже традиционно на границе с Литвой: по данным Государственного пограничного комитета, там скопилось более 850 машин.
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