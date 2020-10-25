Снова очереди: выезда из Беларуси вечером в воскресенье ждут более 1200 фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Внушительные очереди из большегрузов скопились на границе Беларуси и Евросоюза.

Наибольшие проблемы с выездом уже традиционно на границе с Литвой: по данным Государственного пограничного комитета, там скопилось более 850 машин. Больше всего фур – 280 – ждут выезда в пункте пропуска "Каменный Лог", чуть меньше – 240 – в "Беняконях". В "Привалке" в очередях на выезд стоят 170 большегрузов, в "Котловке" – 160.

На границе с Латвией мнее напряженно: в пункте пропуска "Григоровщшина" стоят более 70 машин, в "Урбанах" – свыше 80.

Выезда в Польшу в общей сложности ждут почти 300 большегрузов: в "Брузгах" – более 140, в "Берестовице" – более 90, в "Козловичах" – более 60.

Напомним, в минувший понедельник ситуацию с очередями на границе прокомментировал официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.