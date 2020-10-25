ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снова очереди: выезда из Беларуси вечером в воскресенье ждут более 1200 фур

26.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Внушительные очереди из большегрузов скопились на границе Беларуси и Евросоюза.

© Photo : Из личного архива Антона Бычковского
"Не застряли и не стоят в пробке ": ГПК пояснил ситуацию с фурами на границе

Наибольшие проблемы с выездом уже традиционно на границе с Литвой: по данным Государственного пограничного комитета, там скопилось более 850 машин. Больше всего фур – 280 – ждут выезда в пункте пропуска "Каменный Лог", чуть меньше – 240 – в "Беняконях". В "Привалке" в очередях на выезд стоят 170 большегрузов, в "Котловке" – 160.

На границе с Латвией мнее напряженно: в пункте пропуска "Григоровщшина" стоят более 70 машин, в "Урбанах" – свыше 80.

Выезда в Польшу в общей сложности ждут почти 300 большегрузов: в "Брузгах" – более 140, в "Берестовице" – более 90, в "Козловичах" – более 60.

Напомним, в минувший понедельник ситуацию с очередями на границе прокомментировал официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наибольшие проблемы с выездом уже традиционно на границе с Литвой: по данным Государственного пограничного комитета, там скопилось более 850 машин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика