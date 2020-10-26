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Эти видеоуроки помогают решать проблемы бизнеса — пробуйте!
26.10.2020 06:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как улучшить бизнес-процессы в своей компании? Перед вами четыре видеоурока, которые доступно объясняют решение частых проблем бизнеса — в продажах, ведении проектов, управлении персоналом. Известные эксперты-практики делятся своим опытом — пробуйте!
Среда для роста — это совместный проект с
Как подготовиться к продажам?
Основатель ГК Pro Retail Евгений Вяткин уверен — ничто так не ускоряет сделку, как системная подготовка к ней. И советует несколько пошаговых действий.
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Как упростить проектную работу?
Сооснователь компании «КейТуБи» Максим Якубович рассказал, как работает методология SCRUM для бизнеса.
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Как продвинуть клиента к сделке?
Об увеличении конверсии через грамотную работу с воронкой продаж рассказал консультант-практик Андрей Карпенко.
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Как преодолеть сопротивление сотрудников?
В простых шагах разбираем эту задачу с Вероникой Коппек, бизнес-тренером по развитию управленческих компетенций.
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Как улучшить бизнес-процессы в своей компании? Перед вами четыре видеоурока, которые доступно объясняют решение частых проблем бизнеса - в продажах, ведении...
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