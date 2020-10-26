Эти видеоуроки помогают решать проблемы бизнеса — пробуйте!

Источник материала: ProBusiness



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Как улучшить бизнес-процессы в своей компании? Перед вами четыре видеоурока, которые доступно объясняют решение частых проблем бизнеса — в продажах, ведении проектов, управлении персоналом. Известные эксперты-практики делятся своим опытом — пробуйте!

Среда для роста — это совместный проект с «Битрикс24» . Наши видеоуроки будут полезны всем вне зависимости, работаете вы в CRM-системе или нет. Но чтобы придать своей работе системности, попробуйте «Битрикс24»!

Как подготовиться к продажам?

Основатель ГК Pro Retail Евгений Вяткин уверен — ничто так не ускоряет сделку, как системная подготовка к ней. И советует несколько пошаговых действий.

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Заполните форму и получите чек-лист по эффективным продажам в чатах, которую составили профессионалы «Битрикс24».

Как упростить проектную работу?

Сооснователь компании «КейТуБи» Максим Якубович рассказал, как работает методология SCRUM для бизнеса.

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Заполните форму и получите подборку из 5 лучших книг по методологии SCRUM и авторский урок Максима Якубовича «Фреймворк Scrum. Роли в Scrum».

Как продвинуть клиента к сделке?

Об увеличении конверсии через грамотную работу с воронкой продаж рассказал консультант-практик Андрей Карпенко.

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Заполните форму и получите книгу «Создание отдела продаж» и чек-лист по внедрению CRM от «Битрикс24».

Как преодолеть сопротивление сотрудников?

В простых шагах разбираем эту задачу с Вероникой Коппек, бизнес-тренером по развитию управленческих компетенций.

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