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Эти видеоуроки помогают решать проблемы бизнеса — пробуйте!

26.10.2020 06:11 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Эти видеоуроки помогают решать проблемы бизнеса — пробуйте!
Фото с сайта unsplash.com

Как улучшить бизнес-процессы в своей компании? Перед вами четыре видеоурока, которые доступно объясняют решение частых проблем бизнеса — в продажах, ведении проектов, управлении персоналом. Известные эксперты-практики делятся своим опытом — пробуйте!

Среда для роста — это совместный проект с «Битрикс24». Наши видеоуроки будут полезны всем вне зависимости, работаете вы в CRM-системе или нет. Но чтобы придать своей работе системности, попробуйте «Битрикс24»!

Как подготовиться к продажам?

Основатель ГК Pro Retail Евгений Вяткин уверен — ничто так не ускоряет сделку, как системная подготовка к ней. И советует несколько пошаговых действий.

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Заполните форму и получите чек-лист по эффективным продажам в чатах, которую составили профессионалы «Битрикс24».

Как упростить проектную работу?

Сооснователь компании «КейТуБи» Максим Якубович рассказал, как работает методология SCRUM для бизнеса.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Заполните форму и получите подборку из 5 лучших книг по методологии SCRUM и авторский урок Максима Якубовича «Фреймворк Scrum. Роли в Scrum».

Как продвинуть клиента к сделке?

Об увеличении конверсии через грамотную работу с воронкой продаж рассказал консультант-практик Андрей Карпенко.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Заполните форму и получите книгу «Создание отдела продаж» и чек-лист по внедрению CRM от «Битрикс24».

Как преодолеть сопротивление сотрудников?

В простых шагах разбираем эту задачу с Вероникой Коппек, бизнес-тренером по развитию управленческих компетенций.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Заполните форму и получите видеоурок «Как работать с токсичными сотрудниками» от Вероники Коппек и сборник самых частых ошибок при внедрении CRM «13 вредных советов по внедрению CRM» от «Битрикс24».

 
 
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Как улучшить бизнес-процессы в своей компании? Перед вами четыре видеоурока, которые доступно объясняют решение частых проблем бизнеса - в продажах, ведении...
 
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