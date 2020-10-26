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Начальник ГУВД заявил, что демонстранты напали на Центральное РУВД

26.10.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

О радикализации протестов в Минске и попытке захвата демонстрантами УВД Центрального района на улице Орловской заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» 25 октября.

Начальник ГУВД заявил, что демонстранты напали на Центральное РУВД

По его утверждению, «сегодня в столицу съехались более агрессивные и активные протестующие, цель их была одна — занять центр города Минска, а если сказать точно, то проспект Независимости со всеми его площадями».

«Мы держали все под контролем, и при очередной попытке прорваться к площади Флага (площадь Государственного Флага недалеко от пересечения улицы Орловской и проспекта Победителей. — БелаПАН) протестующие начали вести себя агрессивно, а именно забрасывать сотрудников органов внутренних дел камнями, — заявил он. — Затем толпа двинулась в спальные районы. Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали именно на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в районе спальных районов и улицы Нововиленской».

Кубраков подтвердил применение к протестующим спецсредств и физической силы.

Также в эфире телеканала за кадром прозвучало, что участники акции протеста якобы забросали камнями и бутылками окна РУВД, а многие из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Однако видеодоказательств представлено не было.

Заявления о том, что спецсредства были применены после того, как протестующие попытались нападать на сотрудников правоохранительных органов, опровергают видеокадры с места события и присутствовавшие там журналисты.

 
Теги: Минск
 
 
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О радикализации протестов в Минске и попытке захвата демонстрантами УВД Центрального района на улице Орловской заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван...
 
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