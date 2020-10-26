«С...ка, бл...ь, сколько ты еще будешь ходить?!» В Гомеле задержали 73-летнюю пенсионерку

В Гомеле 25 октября планировалось провести акцию протеста, но из-за высокой активности силовиков марш не состоялся.





Люди ходили с цветами по центру города, омоновцы разгоняли даже небольшие группы, по пять человек. На перекрестке улиц Ирининской и Советской ОМОН стал в цепь и начал произвольно задерживать прохожих. Прошли задержания и на площадке у цирка. В результате было задержано не менее 15 человек.

Часть из них — 21-летнего Олега Германовича и активиста Владимира Непомнящих, а также женщин в белых куртках с цветами отпустили из Центрального РОВД. Также отпустили подростков, задержанных и доставленных в Железнодорожный РОВД, и жителя города Александра Лукомского. Из Центрального РОВД отпустили 73-летнюю Еву Быковскую. По свидетельству пенсионерки, с ней очень грубо обращались, сотрудник ОМОНА кричал на нее: «С...ка, бл...ь, сколько ты еще будешь ходить?!»

В ИВС доставили остальных задержанных, в том числе гомельчанина Юрия 1968 года рождения, у которого вторая группа инвалидности.

На всех задержанных составили протоколы по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает БелаПАН.