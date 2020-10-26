Прогноз по валютам: станет ли доллар дешевле 2,5 до конца октября?

– Основными внешними тенденциями прошедшей недели были укрепление европейской валюты и еще более сильный рост российского рубля.

За неделю пара евро/доллар выросла с 1,1710 до 1,1820, или на 1%.



Доллар к российскому рублю подешевел с 78 до 76,5 российского рубля, или на 2%.

Евро снизился с 91,3 до 90,4 российского рубля, или на 1%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал. Доллар за неделю снизился на 1,28%, евро подешевел на 0,3%, российский рубль вырос на 0,71%.

Снижение доллара и евро перевесило подорожание российского рубля. Стоимость валютной корзины снизилась на 0,09%. Это, кстати говоря, восьмая неделя подряд укрепления белорусского рубля к корзине.

Фото: Myfin.by

Что в итоге?

На начавшейся неделе российский рубль может продолжить восстановление к иностранным валютам.

В этом случае доллар к белорусскому рублю может подешеветь до 2,51.

Евро может снизиться до 2,99 белорусского рубля.

А российский рубль может подрасти до 3,34 белорусского рубля за 100 российских.

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