|
Прогноз по валютам: станет ли доллар дешевле 2,5 до конца октября?
Источник материала: Myfin
– Основными внешними тенденциями прошедшей недели были укрепление европейской валюты и еще более сильный рост российского рубля.
За неделю пара евро/доллар выросла с 1,1710 до 1,1820, или на 1%.
Доллар к российскому рублю подешевел с 78 до 76,5 российского рубля, или на 2%.
Евро снизился с 91,3 до 90,4 российского рубля, или на 1%.
В результате к белорусскому рублю доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал. Доллар за неделю снизился на 1,28%, евро подешевел на 0,3%, российский рубль вырос на 0,71%.
Снижение доллара и евро перевесило подорожание российского рубля. Стоимость валютной корзины снизилась на 0,09%. Это, кстати говоря, восьмая неделя подряд укрепления белорусского рубля к корзине.
Что в итоге?
На начавшейся неделе российский рубль может продолжить восстановление к иностранным валютам.
В этом случае
А
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар и евро подешевели к белорусскому рублю за прошлую неделю. С какими курсами иностранные валюты встретят ноябрь? Об этом старший аналитик компании Альпари...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)