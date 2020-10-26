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Как изменился «индекс фамильного серебра» за последнюю пятилетку

26.10.2020 06:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Совокупная чистая прибыль десяти крупнейших государственных промышленных предприятий, которые относят к «фамильному серебру» нынешних властей, за 2015-2019 годы выросла почти на 30%. Но 2020-й год может стать последним в положительной динамике.

Кто включен  в «индекс фамильного серебра» 

Для «индекса фамильного серебра» мы аккумулировали данные по чистой прибыли 10 крупнейших  промышленных предприятий страны за 2015-2019 годы.

К «фамильному серебру» отнесены  два нефтеперерабатывающих завода (Мозырский НПЗ и «Нафтан»), два химических комплекса («Беларуськалий»  и «Гродно Азот»), представители автопрома (БелАЗ и МАЗ), сельскохозяйственного машиностроения (МТЗ и «Гомсельмаш»), а также БМЗ  и «Белшина». 

Как менялся «индекс фамильного серебра»

В 2015 году при совокупной годовой выручке 10,6 млрд. евро  чистая прибыль этой группы предприятий составила 480 млн евро. Наибольший вклад в индекс обеспечили «Беларуськалий»  (почти 640 млн евро) и Мозырский НПЗ (около 200 млн евро).  Показатель «Беларуськалия» за этот последний год, в котором он работал еще в составе совместного трейдерского бизнеса с «Уралкалием» и «Сильвинитом»,  так и остается лучшим за пятилетку. 

БМЗ, МТЗ, МАЗ и «Гомсельмаш», наоборот,  минусовали. Причем особенно постарались гомельчане, закончив год с «минус» почти 110 млн евро.  

Падение рубля и,  в целом,  депрессивная обстановка, в которой  в 2016 году оказалась экономика и промышленность страны, не могли не отразиться на «индексе фамильного серебра». По итогам 2016 года  он просел почти на 80% и составил менее 100 млн евро. Это - худший показатель за пятилетку. Выручка топ-10 сократилась на более чем 2 млрд. евро. Это - тоже  худший показатель за этот период.   

Прибыль «Беларуськалия» упала в шесть раз (до около 100 млн евро) , Мозырского НПЗ - в более чем 2,5 раза (до 75 млн евро). Из убытков вышли МТЗ и «Гомсельмаш», но их в этой группе заменили «Гродно Азот» и «Белшина».

2017-й стал первым годом стабилизации. Совокупная  выручка десяти крупнейших предприятий в нем  даже превысила показатель 2015 года, а  индекс  почти достиг  уровня двухгодовой давности. 

В основном положительная динамика по прибыльности была  обусловлена успехами «Беларуськалия», годовая прибыль которого превысила 400 млн евро. С этого года начинает наращивать прибыль БелАЗ (около 100 млне евро).  Перечень  убыточных «фишек» национальной экономики ограничивается  МАЗом и «Белшиной», хотя у последней убытки превышают 125 млн евро.

Некоторый откат по итогам 2018 года обусловлен проблемам на  Мозырском НПЗ  (прибыль на нем с 67 млн евро падает до 1,7 млн евро – в 37 раз) и потерями «Беларуськалия» (340 млн евро). Продолжается рост  БелАЗе (136 млн евро) и выходит на свой лучший уровень по прибыльности за пятилетку  « Гродно Азот» (73 млн евро). Убытки фиксируются на  четырех предприятиях  – БМЗ, МАЗе, «Белшине» и «Гомсельмаше».

Прошлый год – самый успешный за пятилетку. «Индекс фамильного серебра» составил свыше 622 млн евро, увеличившись  на 48% - к 2018 году и на 30% - к 2015 году. Выручка тоже рекордная - около 13,3 млрд. евро. 

Успех обусловлен восстановлением  Мозырского  НПЗ (125 млн евро) и «Беларуськалия» (400 млн евро), в целом сохраняющейся положительной  динамикой на БелАЗе  (113 млн. евро ) и лучшим годом в пятилетку для  МТЗ (42 млн евро). В убытках по итогам прошлого года находились  БМЗ (минус 65 млн евро), «Белшина и «Гомсельмаш».

Что в текущем году

Данные за полугодие  обнародовали  только два участникам индекса – МТЗ  и БМЗ.

МТЗ получил убыток в 53,6 млн рублей, хотя в аналогичном периоде 2018 года был прибылен (34,9 млн рублей).

БМЗ пока был прибылен, но ее цифра незначительна  -  33 тыс. рублей. По итогам первого полугодия 2018 года чистая прибыль  холдинга составляла 15 тыс. рублей.  

2015

2016

2017

2018

2019

Индекс фамильного серебра (совокупная чистая прибыль), в евро

480 050 743

94 551 238

472 798 509

422 013 802

622 843 537

Совокупная выручка, в евро

10 641 798 702

8 595 751 417

11 165 758 615

12 753 749 059

13 295 172 511

 
Теги: Гродно
 
 
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Совокупная чистая прибыль десяти крупнейших государственных промышленных предприятий, которые относят к «фамильному серебру» нынешних властей, за 2015-2019 годы...
 
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