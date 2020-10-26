Как изменился «индекс фамильного серебра» за последнюю пятилетку

Источник материала: Ежедневник

Совокупная чистая прибыль десяти крупнейших государственных промышленных предприятий, которые относят к «фамильному серебру» нынешних властей, за 2015-2019 годы выросла почти на 30%. Но 2020-й год может стать последним в положительной динамике.

Кто включен в «индекс фамильного серебра»

Для «индекса фамильного серебра» мы аккумулировали данные по чистой прибыли 10 крупнейших промышленных предприятий страны за 2015-2019 годы.

К «фамильному серебру» отнесены два нефтеперерабатывающих завода (Мозырский НПЗ и «Нафтан»), два химических комплекса («Беларуськалий» и «Гродно Азот»), представители автопрома (БелАЗ и МАЗ), сельскохозяйственного машиностроения (МТЗ и «Гомсельмаш»), а также БМЗ и «Белшина».

Как менялся «индекс фамильного серебра»

В 2015 году при совокупной годовой выручке 10,6 млрд. евро чистая прибыль этой группы предприятий составила 480 млн евро. Наибольший вклад в индекс обеспечили «Беларуськалий» (почти 640 млн евро) и Мозырский НПЗ (около 200 млн евро). Показатель «Беларуськалия» за этот последний год, в котором он работал еще в составе совместного трейдерского бизнеса с «Уралкалием» и «Сильвинитом», так и остается лучшим за пятилетку.

БМЗ, МТЗ, МАЗ и «Гомсельмаш», наоборот, минусовали. Причем особенно постарались гомельчане, закончив год с «минус» почти 110 млн евро.

Падение рубля и, в целом, депрессивная обстановка, в которой в 2016 году оказалась экономика и промышленность страны, не могли не отразиться на «индексе фамильного серебра». По итогам 2016 года он просел почти на 80% и составил менее 100 млн евро. Это - худший показатель за пятилетку. Выручка топ-10 сократилась на более чем 2 млрд. евро. Это - тоже худший показатель за этот период.

Прибыль «Беларуськалия» упала в шесть раз (до около 100 млн евро) , Мозырского НПЗ - в более чем 2,5 раза (до 75 млн евро). Из убытков вышли МТЗ и «Гомсельмаш», но их в этой группе заменили «Гродно Азот» и «Белшина».

2017-й стал первым годом стабилизации. Совокупная выручка десяти крупнейших предприятий в нем даже превысила показатель 2015 года, а индекс почти достиг уровня двухгодовой давности.

В основном положительная динамика по прибыльности была обусловлена успехами «Беларуськалия», годовая прибыль которого превысила 400 млн евро. С этого года начинает наращивать прибыль БелАЗ (около 100 млне евро). Перечень убыточных «фишек» национальной экономики ограничивается МАЗом и «Белшиной», хотя у последней убытки превышают 125 млн евро.

Некоторый откат по итогам 2018 года обусловлен проблемам на Мозырском НПЗ (прибыль на нем с 67 млн евро падает до 1,7 млн евро – в 37 раз) и потерями «Беларуськалия» (340 млн евро). Продолжается рост БелАЗе (136 млн евро) и выходит на свой лучший уровень по прибыльности за пятилетку « Гродно Азот» (73 млн евро). Убытки фиксируются на четырех предприятиях – БМЗ, МАЗе, «Белшине» и «Гомсельмаше».

Прошлый год – самый успешный за пятилетку. «Индекс фамильного серебра» составил свыше 622 млн евро, увеличившись на 48% - к 2018 году и на 30% - к 2015 году. Выручка тоже рекордная - около 13,3 млрд. евро.

Успех обусловлен восстановлением Мозырского НПЗ (125 млн евро) и «Беларуськалия» (400 млн евро), в целом сохраняющейся положительной динамикой на БелАЗе (113 млн. евро ) и лучшим годом в пятилетку для МТЗ (42 млн евро). В убытках по итогам прошлого года находились БМЗ (минус 65 млн евро), «Белшина и «Гомсельмаш».

Что в текущем году

Данные за полугодие обнародовали только два участникам индекса – МТЗ и БМЗ.

МТЗ получил убыток в 53,6 млн рублей, хотя в аналогичном периоде 2018 года был прибылен (34,9 млн рублей).

БМЗ пока был прибылен, но ее цифра незначительна - 33 тыс. рублей. По итогам первого полугодия 2018 года чистая прибыль холдинга составляла 15 тыс. рублей.

2015 2016 2017 2018 2019 Индекс фамильного серебра (совокупная чистая прибыль), в евро 480 050 743 94 551 238 472 798 509 422 013 802 622 843 537 Совокупная выручка, в евро 10 641 798 702 8 595 751 417 11 165 758 615 12 753 749 059 13 295 172 511